«Коммерсантъ» узнал о задержании в Москве продававшего дипломы ректора

Вуз без лицензии требовал сотни тысяч рублей за оформленные задним числом документы

Фото: ФСБ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину, сообщает «Коммерсантъ». Как выяснилось, сам вуз был еще два года лишен лицензии, однако по-прежнему предлагал заключать договоры на получение высшего образования на платной основе.

Так, оперативники выяснили, что одной из девушек, обратившейся в полицию, предлагали заплатить 450 тысяч рублей за три года обучения вперед. Попонину же задержали в столичном кафе, когда она получила от некоего молодого человека 300 тысяч рублей. За эти деньги ему обещали предоставить готовый диплом об окончании ИНЭКБИ по специальности «юриспруденция». При этом документ был оформлен 2011 годом.

По информации издания, интерес к институту у правоохранительных органов возник после того, как с дипломом ИНЭКБИ к ним попытался устроиться молодой человек. Проведенная проверка показала, что реально он не учился, а документ купил.

Материалы в отношении Подобедова и Попониной переданы в СК, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве, подделке документов и их сбыте, коммерческом подкупе и посредничестве в нем (ст. 159, 327, 204 и 204.1 УК РФ).