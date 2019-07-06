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Фармкомпании заплатили российским врачам в 2018 году не менее ₽3,3 млрд
Не менее 42,4 тыс. российских врачей, по подсчетам РБК, получили в 2018 году от фармацевтических компаний более 3,3 млрд руб. Вознаграждение 29 специалистам превысило 1 млн руб. каждому
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

РБК изучил отчеты 43 фармацевтических компаний о так называемой передаче ценностей российским специалистам здравоохранения в 2018 году — выплатах врачам за участие в научных конференциях, компенсациях расходов на поездки и проживание, вознаграждениях за консультации и т.п.

Такие отчеты компании, входящие в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM; она, в свою очередь, является членом Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций, EFPIA), публикуют четвертый год подряд. Прозрачность, по замыслу отраслевых объединений, повысит «взаимную ответственность и этичность взаимо­действия между фарминдустрией и медицинским сообще­ством», в результате чего выиграют и пациенты.

Ключевые факты из отчетности и рейтинг врачей, получивших в прошлом году наибольшее вознаграждение, — в обзоре РБК.

Отчетность фармкомпаний в цифрах

  • Количество специалистов, давших согласие на раскрытие информации о собственном вознаграждении, — 9,4 тыс. человек. Их число по сравнению с 2017 годом снизилось.
  • Общая сумма выплат таким специалистам — 607,4 млн руб. Средний размер выплаты — от 24 тыс. до 252 тыс. руб. в зависимости от компании.
  • Количество специалистов, не согласившихся на раскрытие информации, — не менее 33 тыс. человек. Точное количество указать невозможно, поскольку из отчетности многих компаний нельзя сделать вывод, получил ли врач больше одной выплаты или нет.
  • Общая сумма выплат анонимным специалистам — 2,7 млрд руб. Средний размер выплаты — от 10 тыс. до 310 тыс. руб. в зависимости от компании.
  • Число врачей в 2018 году, по данным Росстата, — 560,2 тыс. человек.
  • Средняя по России ежемесячная зарплата врача, по данным Росстата, — 75 тыс. руб.

На сайте AIPM членами ассоциации указаны 63 компании (с учетом дочерних структур). Дедлайном при публикации материалов традиционно является 30 июня. По состоянию на 4 июля на сайтах компаний — членов AIPM были доступны лишь 43 отчета. Среди производителей, которые ранее раскрывали информацию, но в этом году в срок ее не предоставили, — Allergan (ее покупает AbbVie), AstraZeneca, Ferring Pharmaceutical, Merz Pharma, Zambon Group. На запросы РБК в этих компаниях на момент публикации не ответили.

  • Больше всего врачам в 2018 году перечислила немецкая Bayer — 498,6 млн руб. Количество медиков, получивших выплаты, может составлять от 3,9 тыс. до 7 тыс. человек. Конкретная информация приведена только в отношении 74 человек.
  • Наименьший размер выплат в 2018 году — 1,9 млн руб. — у американской Celgene. Деньги получили 24 специалиста, из которых лишь о семи информация раскрыта.
  • В 14 раз — с 3,1 млн до 44,2 млн руб. — в прошлом году выросли платежи у Amgen. В 2018 году эта американская компания сотрудничала с 498 врачами, известны имена 84 из них.
  • Больше всех снизился бюджет у французской Ipsen: с 471,2 млн руб. в 2017 году до 41,9 млн руб. в 2018-м. В прошлом году эти деньги получили не менее 583 специалистов, из них 558 разрешили опубликовать подробную информацию о своем вознаграждении.

За что фармкомпании платят врачам

Максимальные выплаты врачам представляют собой преимущественно вознаграждения за оказание услуг и консультирование, свидетельствуют проанализированные РБК отчеты.

За этой формулировкой может скрываться все что угодно: разработка протоколов исследований или, например, цикл лекций, указывает главный врач столичной Городской клинической больницы им. С.С.Юдина Денис Проценко. В основном такие выплаты от компаний — это не разовые отчисления, а гонорары за чтение лекций и участие в научных мероприятиях, которые проходят при поддержке фармкомпаний, объясняет заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии московской Городской клинической больницы № 29 Алексей Эрлих.

Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» не разрешает медицинским работникам принимать денежные средства от фармкомпаний и их представителей. Но под этот запрет не попадают гонорары за проведение клинических исследований и испытаний и вознаграждения за педагогическую и научную деятельность.

Рейтинг врачей

По итогам 2018 года у 29 российских врачей размер платежей от фармкомпаний превысил 1 млн руб. Лидером рейтинга стала Татьяна Пестова, специалист-репродуктолог из Челябинска. От Merck за «оказанные услуги и консультирование» она в прошлом году получила почти 2,7 млн руб., еще 164 тыс. руб. (из них 102 тыс. — компенсация транспортных расходов) ей перечислила Abott. Связаться с Пестовой в пятницу, 5 июля, не удалось.

Главному внештатному эндокринологу министерства здравоохранения Краснодарского края Инне Кудлай та же Merck, как указано в ее отчете, перечислила за услуги и консультации 2,6 млн руб. Еще 7 тыс. руб. в качестве компенсаций транспортных расходов этот врач получила от Ipsen. Но в беседе с корреспондентом РБК Кудлай завила, что вообще не работает ни с Merck, ни с Ipsen. «Я была бы очень рада, если бы была таким богатым человеком», — ответила Кудлай. Она перестала отвечать на звонки корреспондентов РБК после того, как ей были отправлены отчеты фармкомпаний.

Отказался комментировать заявленные в отчетности венгерской Egis почти 2,2 млн руб. директор терапевтический клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И.Евдокимова Аркадий Верткин.

Профессор кафедры молекулярной фармакологии РНИМУ им. Н.И.Пирогова Александр Духанин подтвердил РБК, что сотрудничал в прошлом году с Pfizer и Sanofi, и допустил, что мог получить выплаты и от других фармкомпаний. Но он усомнился с заявленном размере выплат: почти 78 тыс. руб. за оказанные услуги и консультации от Pfizer и 1,3 млн руб. (с учетом 332 тыс. руб. компенсации транспортных расходов) от Sanofi. «Предполагаю, что включены не только гонорары, но расходы на перелеты и проживание, потому что сумма получается какая-то астрономическая, — заявил Духанин. — Поскольку я преподаватель, научный сотрудник, а не практикующий врач, то эти суммы уходят на образовательную работу».

Кардиоревматолог профессор Илья Егоров (на личном сайте называет себя «постоянным медицинским экспертом» «Первого канала», «России 1», «ТВ Центра» и НТВ») рассказал, что для Egis он делает «буквально несколько выступлений в год», а для Merck — 10–12. Компании отчитались о перечисленных Егорову соответственно 723 тыс. и 1,3 млн руб. (из них 63 тыс. — компенсации транспортных расходов). В этих цифрах указан не только гонорар лектору, но и другие расходы, убежден Егоров.

«У фармкомпаний есть свой интерес — конечно, они приглашают лекторов, которые в своих выступлениях так или иначе будут говорить про их препараты. Но 20 лет назад, когда к нам только пришла эта форма бизнеса, это была чистая реклама, а потом стало понятно, что это неинтересно врачам, — вспоминает Егоров. — И в последнее десятилетие лекторы, которые работают с фармкомпаниями, понимают, что они должны дать своим слушателям вкусную, яркую, актуальную тему — обучение правильной диагностике, разговору с пациентом».

Сейчас реклама препаратов стала настолько непопулярной, настолько невостребованной, что о них говорится вскользь, в контексте, уверяет Егоров.

Связаться с другими фигурирующими в рейтинге врачами не удалось.

Авторы: Дада Линделл, Роман Кирьянов, Любовь Порываева, Егор Губернаторов, Сергей Соболев
При участии: Полина Звездина, Дамир Янаев
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Врачи-миллионеры: фармкомпании раскрыли выплаты медработникам в России
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