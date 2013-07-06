В Индонезии снова произошло сильное землетрясение

Мощные подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксированы на западе Индонезии.

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Землетрясение было зафиксировано Геологической службой США в 12:05 по местному времени (9:05 мск.). Подземные толчки залегали на глубине 23,5 км. Эпицентр землетрясения находился в 154 км к юго-западу от города Сунгайпенух.

В настоящий момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, во вторник, 2 июля, в результате землетрясения на индонезийском острове Суматра погибли больше 30 человек. Около трехсот человек получили ранения.

Удар стихии привел к разрушению свыше 1,5 тыс. жилых домов и строений, а общее число поврежденных зданий превышает 4300. Около 6,5 тыс. человек живут во временных убежищах.