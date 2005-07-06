На Украине появится переход для лягушек

Европейский союз решил заняться важной и неотложной проблемой. На днях из бюджета этой организации было выделено 10 миллионов евро для постройки специального перехода для лягушек Прикарпатья.

Судьба квакушек, живущих вблизи международной трассы "Киев - западная граница" в Яворовском районе Львовской области уже долгое время волновала экологов всего мира. Дело в том, что, по словам главы районной администрации Яворова Ростислава Новоженеца, в Прикарпатье обитает большое количество жаб и лягушек, которые во время миграции к местам нереста тысячами гибнут под колесами автомобилей на скоростной международной дороге.

При проектировании магистрали не были учтены экологические стандарты, принятые в европейских странах. ЕС решил не оставлять эту проблему без внимания и всерьез озаботился судьбой украинских земноводных. По мнению специалистов, если этот вопрос не будет решен в ближайшее время, популяция жаб и лягушек сильно сократится. А в будущем они вообще могут исчезнуть в этом районе. По словам экологов, постройка специализированного перехода будет прекрасным решением проблемы. Планируется создать проходы под дорогами и мостами с учетом естественных путей миграции жаб и лягушек.

По материалам НТВ