Место притяжения молодежи: что известно о новой академии «Меганом»

27 мая 2023 года в России открылась Академия творческих индустрий «Меганом». Вместе с экспертами разбираемся, что в ней особенного и как стать частью этого проекта

Фото: Академия «Меганом»

Об экспертах: Ксения Разуваева , руководитель Федерального агентства по делам молодежи.

, руководитель Федерального агентства по делам молодежи. Сергей Першин, генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида».

генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида». Ваня Дмитриенко, российский певец.

российский певец. Игорь Матвиенко, композитор, продюсер, народный артист России, лауреат премии «Легенда Тавриды».

композитор, продюсер, народный артист России, лауреат премии «Легенда Тавриды». Юрий Башмет, альтист, дирижер, педагог, лауреат премии «Легенда Тавриды».

альтист, дирижер, педагог, лауреат премии «Легенда Тавриды». Антон Сериков, руководитель Центра знаний «Машук».

руководитель Центра знаний «Машук». Владислав Лисовец, эксперт моды, теле- и радиоведущий.

эксперт моды, теле- и радиоведущий. Вадим Волченко, министр курортов и туризма Крыма.

«Открытие первой в России Академии творческих индустрий — вызов для команды»

В истории арт-кластера «Таврида» наступает новый этап. В бухте под Судаком появилась современная концептуальная образовательная среда — Академия творческих индустрий «Меганом». Образовательный центр станет ядром будущего молодежно-просветительского курорта «Таврида.АРТ», где собираются молодые профессионалы творческих индустрий, а также те, кто считает необходимым развивать творческие компетенции.

Ксения Разуваева: «Таврида» — это пространство максимального созидания, место силы, которое развивается так же быстро, как и участники, которые сюда приезжают. «Таврида» начиналась как форум, постепенно она трансформировалась в арт-кластер. Потом мы поняли, что нашим творцам не хватает зрителей, и появился фестиваль молодого искусства. Ну, а дальше для того, чтобы проекты системно развивались и появлялось больше возможностей для молодых ребят, появилась Академия «Меганом». Кроме того, что здесь круглый год можно учиться, развивать свои профессиональные компетенции, собирать творческие команды, делать проекты, важной задачей образовательного центра является воспитание. Творцам важно знакомиться с богатой историей нашей страны, достижениями, многогранностью культуры и национальной идентичностью». Ксения Разуваева (Фото: пресс-служба «Росмолодежи»)

Сергей Першин: «Открытие первой в России Академии творческих индустрий «Меганом» — это большая ответственность и настоящий вызов для нашей команды. Мы росли вместе с проектом, и теперь наступает новый этап. Подчеркну, «Меганом» — не вуз, у нас другие форматы и цели. С вузами мы выстроили партнерские отношения и обязательно учитываем их опыт при сборке любой программы. Что же касается образовательных форматов, «МЕГАпрограммы» предполагают работу над реальными проектами с командами заказчиков. Для первых программ уже сформированы кейсы по мастер-планированию, благоустройству и ревитализации территорий, развитию музейно-выставочных экспозиций под открытым небом, разработке дизайн-кодов и проектному управлению в сфере творческих индустрий. Девиз академии звучит так: «Учимся создавать вместе», поэтому учиться здесь могут не только творцы. Мы и раньше работали с представителями нетворческих профессий, продолжим это дело и в стенах «Меганома». К тому же нам и самим есть чему поучиться у тех, кто приезжает сюда». Сергей Першин (Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»)

«Молодым ребятам сложно в самом начале пути. Сначала ты просто начинаешь творить, например создавать музыку и делиться ей с маленьким, но близким кругом друзей. Но чтобы о тебе реально узнали, нужно вкладываться в продвижение, искать команду и единомышленников, выступать», — отметил российский певец Ваня Дмитриенко. По его мнению, попасть на «Тавриду» — уникальный шанс, поскольку на этом проекте «как раз можно получить необходимую поддержку и найти своих». «Я общался с резидентами — ребята делают очень крутые вещи, они горят идеями, и «Таврида» им помогает их реализовать, — продолжает Дмитриенко. — Тут даже есть собственный лейбл! Получается, «Таврида» может дать молодежи возможности. Причем неважно, откуда ты и в каком направлении работаешь, что-то свое может найти каждый».

«Меганом» будет работать в формате краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных интенсивов. Участники образовательных заездов и слушатели Академии смогут получить знания от признанных лидеров и экспертов творческих индустрий.

Некоторые программы будут авторскими. Их проведут: Юрий Башмет, Кирилл Крок, Сергей Андрияка и Игорь Бутман. Также на базе «Меганома» начнут работать Продюсерский центр полного цикла и Академия наставников. Здесь менторами выступят: Игорь Матвиенко, Сергей Безруков, Игорь Бутман и другие выдающиеся эксперты.

Для именитого продюсера Игоря Матвиенко арт-кластер «Таврида» — про людей, у которых слова не расходятся с делом. «Можно предлагать любые инициативы, но важнее, чтобы они воплощались в жизнь. «Таврида.АРТ» — это про пользу для нашей страны, про заботу о ее будущем, — говорит Матвиенко. — Я помню, как раньше говорили, что «не пробиться», «самородки прозябают». Отчасти так и происходило — молодежь была предоставлена сама себе. Сейчас при помощи таких творческих объединений, как «Таврида», целое поколение получило возможность реализовывать свои идеи, находить единомышленников, получать признание. И, что важно, получив хороший старт, молодежь не бывает оставлена со своими идеями — у нее появляется возможность зарабатывать и развиваться».

Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

Обучение для слушателей академии бесплатно. В первый год работы организаторы решили сосредоточиться на пяти направлениях: зрелищное искусство, новые медиа, видеопроизводство, музыка и дизайн.

Сергей Першин: «Мы хотим быть полезными для страны. Потому решили не пытаться объять необъятное, а сосредоточиться на том, что сейчас наиболее актуально для России и вызывает интерес у широких слоев молодежи. На самом деле эти пять направлений и есть тот самый костяк творческих индустрий. В дальнейшем мы, конечно же, расширим наши «МЕГАпрограммы».

Сейчас на официальном сайте «Таврида.АРТ» открыта регистрация на «МЕГАпрограммы». Чтобы пройти обучение по интересующей программе, нужно отправить заявку на участие и пройти конкурсный отбор.

Легендарный альтист Юрий Башмет рассказал, что с большим удовольствием приездает на «Тавриду» уже несколько лет: «Мне всегда очень приятно находиться в невероятной творческой атмосфере этого места. Будучи наставником музыкального направления академии, я с интересом знакомлюсь с молодыми талантливыми музыкантами из самых разных регионов нашей страны. Академия дает музыкантам своего рода путевку во взрослую, профессиональную жизнь. «Таврида» — место притяжения, место, которое постоянно находится в развитии. Это для меня самое важное — не останавливаться на достигнутом, а двигаться дальше, ставить себе новые цели. Этому я и хочу, прежде всего, научить молодых музыкантов каждый год, на каждой репетиции и концертах «Тавриды».

С открытием «Меганома» проекты «Таврида.АРТ» не прекращают свою работу. Напротив, они встраиваются в единую систему.

Сергей Першин: «Например, после образовательных заездов будет возможность углубить знания в академии — создать там свой проект и реализовать его в артрезиденции своего региона. Еще мы проводим фестиваль молодого искусства, он ежегодно объединяет десятки, даже сотни тысяч человек. Чем не возможность заявить о себе? Помимо этого, мы развиваем арт-парк, уже появилась его подводная часть. Взаимодействие с морской стихией позволит развивать новые творческие форматы, например подводную художественную фотографию и видеосъемку, организации галерейного пространства, съемки фильмов на глубине — это будет точка притяжения для местных жителей, туристов и дайверов».

«Непрерывная связь с молодым поколением»

Проекты арт-кластера «Таврида» реализуются при поддержке «Росмолодежи». Ведомство является ключевым координатором в сфере молодежной политики в России.

Ксения Разуваева: «У каждого представителя нашей целевой аудитории есть свои собственные амбиции, мечты, интересы, а также личные и профессиональные качества. Безусловно, наша задача — преумножить все те ресурсы и возможности, которые необходимы нашим молодым людям для самореализации на Родине. Поэтому деятельность агентства охватывает всевозможные тематические линии интересов разных категорий молодых россиян».

Слова эксперта подтверждает и количество проводимых в стране молодежных фестивалей, слетов и конференций. Наиболее юные представители молодежи вступают в Российское движение детей и молодежи «Движение первых», участвуют во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». У студенческого сообщества есть отдельный Всероссийский проект «Твой ход». Еще одно важное направление работы «Росмолодежи» — грантовая поддержка социально-значимых инициатив. Молодежь получает возможность развивать свои регионы и привносить вклад в социально-экономическое развитие России. При этом форумы, проводимые «Росмолодежью», претерпели трансформацию. Они выросли из точечных событий в круглогодичные системы сопроводительных образовательных программ.

Ксения Разуваева: «Это необходимо для того, чтобы мы непрерывно поддерживали связь с молодым поколением, чтобы оно развивалось в течение года, чтобы молодежь не ждала тематического события, а была с нами на связи и получала от нас поддержку и сопровождение на постоянной основе. Форум «Территория смыслов», где встречались молодые управленцы, чтобы отточить свои навыки, предложить свои решения и инициативы для профильных сфер, собрал вокруг себя огромное управленческое сообщество, которое требовало глобальной трансформации существующей для него инфраструктуры. Ключом к решению такого запроса и стало создание первого круглогодичного образовательного центра компетенций — Мастерской управления «Сенеж», на базе которой сегодня и проходит форум «Территория смыслов». Затем наш форум «Машук» перерос в целый Центр знаний «Машук» в Пятигорске, который объединяет молодых педагогов и наставников, просветителей и всех тех, кто занимается обучением и воспитанием молодого поколения — словом, «учит тех, кто учит». Трансформация форумов «Росмолодежи» в круглогодичные центры компетенций успешно продолжилась и преобразованием арт-кластера «Таврида» — крупнейшей площадки страны для творческой самореализации молодежи. В этом году планируется проведение 28 обучающих программ, участниками которых станут более 11 тыс. человек в очном и дистанционном форматах».

Миссия Центра знаний «Машук» — «учить тех, кто учит», объясняет руководитель центра Антон Сериков. «На сегодняшний день в центре организованы образовательные программы для 8 тыс. слушателей. Среди них учителя и преподаватели, директора школ и советники по воспитанию, ректоры вузов и министры, все, кто отвечает в нашей стране за воспитание, образование и просвещение, за работу с детьми и молодежью, — продолжает он. — Мы рады, что к нашей дружной семье всероссийских образовательных центров присоединилась академия «Меганом». Мы вместе уже работаем над уникальными образовательными программами, на которые откроем набор в ближайшее время. Здорово, что в нашей стране появляются центры притяжения детей и молодежи, дающие им новые возможности для самореализации».

Появление «Меганома» — это лишь начало в расширении идеи создания круглогодичных образовательных центров в России. Количество таких объектов будет увеличиваться с каждым годом. У молодых профессиональных сообществ появится возможность непрерывно развиваться и наращивать свой профессиональный потенциал вне зависимости от географии, времени и личных ресурсов. Сейчас «Росмолодежь» через Всероссийский конкурс отбирает регионы, где появятся подобные центры. Каждый регион-участник выбирает одно из 15 направлений молодежной политики, которое определит тематический курс развития будущего объекта.

«Каждый сможет найти себе место в российском «городе» творцов «Таврида.АРТ»

Образовательный центр расположился в бухте под Судаком, общая площадь образовательного комплекса составляет 250 га. Создавать свои проекты слушатели будут в окружении гор и моря в современных объектах инфраструктуры. За год на территории появилось пять жилых корпусов для проживания участников и экспертов, творческие пространства под открытым небом, более 20 студий, лаборатории, типография, концертный зал, контент-центр и не только.

Сергей Першин: «Мы находимся в месте с необычной красотой, уникальной природой и богатой историей, стараемся беречь это место. Хотя стройка прошла в рекордные сроки — всего один год — мы учитывали все рекомендации экологов, чтобы сохранить природное богатство бухты Капсель. В некотором смысле тема экологии легла в основу архитектурной концепции. Дерево — довольно простой, но глубокий образ, это символ жизни. Его корни глубоко под землей, а ветви тянутся к солнцу. В своей работе мы опираемся на наше многовековое богатство, при этом стремимся дотянуться до нового. Если пролетать над академией, можно увидеть, что все дороги, променад, корпуса визуализируют образ ветвей, корней и плодов. Во всех мастерских и жилых корпусах сделаны панорамные окна, чтобы это место вдохновляло на творчество. Вся инфраструктура выглядит довольно современно и гармонично вписана в природный ландшафт».

Преобразование территории на этом не остановится. Академия уже стала драйвером развития города Судака и прилегающих территорий. Позитивные изменения затронули сферы энерго- и водоснабжения, водоотведения, ремонта дорог, создания пешеходных зон, велодорожек, обустройства открытых общественных пространств на набережных, прилегающих к территории будущего центра.

«Таврида» — это во всех смыслах особенное место, где гармонично сочетается история полуострова и настоящее, — говорит эксперт моды Владислав Лисовец. — Само месторасположение «Тавриды» для меня энергетически очень сильное. Я не был на Марсе, но «Таврида» у меня ассоциируется с чем-то космическим, творческим и вдохновляющим».

Со своей стороны, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отмечает, что арт-кластер преобразил экономику региона: «Это дополнительные хорошо оплачиваемые рабочие места для крымчан и примеры нестандартных подходов к созданию современных туристических пространств для всех». Городской округ Судак, по словам министра, постепенно становится территорией опережающего развития, и масштабы «Тавриды» стали прорывными для этого. «В Судаке появляется целый комплекс пляжей нового формата по берегу Капсельской бухты, набережная, общественные пространства. Естественно, что центром притяжения и объединения является арт-кластер «Таврида», но местные предприниматели стали делать достаточно серьезные, интересные проекты», — отметил Волченко.