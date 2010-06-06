Массовая драка в Люберцах: пострадал случайный прохожий

В Люберцах произошла массовая драка между местными жителями и уроженцами Дагестана, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье на улице Космонавтов в южной части города. Предполагается, что поводом для потасовки стал бытовой конфликт между жильцом и арендодателем. Они начали драку, к которой присоединились еще 15 человек.

В результате потасовки пострадали 3 человека, в том числе, случайный прохожий. От удара по голове молодой человек потерял сознание. В состоянии комы он был госпитализирован. Пострадавшим оказался 22-х летний сын начальника Отдела по профилактике антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации Люберец.

Напомним, 1 июня массовая драка произошла в столичном районе Солнцево, где автомобиль Mitsubishi, за рулем которого находился уроженец Кавказа, сбил ребенка. На место происшествия прибыли родственники 12-летнего мальчика и земляки водителя. Между ними завязалась драка, остановить которую удалось только после прибытия сотрудников милиции.

Сбитый ребенок скончался.