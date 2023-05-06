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В Оренбурге рухнула карусель

В Оренбурге пострадали 20 человек после падения карусели
В Оренбурге рухнула карусель, в результате чего пострадали 20 человек. Среди них есть дети

В Оренбурге рухнула карусель
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В Оренбурге рухнула карусель. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

В результате падения пострадало около 20 человек, среди которых есть дети.

Агентство сообщает, что 15 человек госпитализированы после аварии, 3 из них в тяжелом состоянии. Жертв после падения карусели нет.

Мэрия Оренбурга сообщила, что обрушение произошло из-за поломки механизма. «В настоящий момент известно о семи взрослых и восьми детях, доставленных в больницы города в состоянии разной степени тяжести», — добавили в администрации города. В мэрии также отметили, что число пострадавших будет уточняться, потому что «некоторые оренбуржцы, не дождавшись скорой помощи, повезли пострадавших в больницы самостоятельно».

Глава города Сергей Салмин заявил, что к компании-концессионеру, которая гарантировала безопасность аттракционов «есть серьёзные вопросы» и договор с ней может быть расторгнут.

В СК по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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В 2022 году в Индии рухнул аттракцион в парке развлечений в Мохали в штате Пенджаб. Тогда при падении с высоты 15 метров пострадали не менее 10 человек.

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