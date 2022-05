Умер писатель-фантаст Сергей Дяченко

Умер писатель Сергей Дяченко, писавший в соавторстве с женой Мариной сценарии и фантастические романы. В последние годы они жили в США

Сергей Дяченко (Фото: Михаил Фомичев / ТАСС)

Украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщило издательство «Эксмо» со ссылкой на супругу и соавтора писателя Марину Дяченко.

«Ночью 5 мая стало известно об огромной утрате. Вдова Сергея, Марина Дяченко, сообщила о смерти мужа», — говорится в сообщении.

Марина и Сергей Дяченко писали в соавторстве, на русском и украинском языках.

В качестве соавторов супруги дебютировали в 1994 году — их первый роман «Привратник» был удостоен приза «Хрустальный стол» Клуба любителей фантастики «Зоряний шлях», а также был признан лучшим дебютом на «Евроконе-96».

В России книги Дяченко публиковались в издательствах «Азбука», «АСТ», «Олма-пресс», а с 2001 года — в издательстве «Эксмо», на Украине их книги выходили в харьковском издательстве «Фолио», «Кранг» и др.

Дяченко жили в Киеве и в Москве, а в 2013 году переехали в США, в Лос-Анджелес.

Среди книг Дяченко — трилогия «Ведьмин век», цикл «Метаморфозы», романы Vita Nostra и «Vita Nostra. Работа над ошибками», «Масштаб», «Магам можно все», «Армагед-Дом», «Пандем», «Долина совести» и другие.

Марина и Сергей Дяченко также были соавторами сценариев, в том числе написали сценарии к фильму Федора Бондарчука «Обитаемый остров» и картине Индара Джендубаева «Он — дракон», литературной основой для которого стал ранний роман Дяченко «Ритуал». Творческая пара — лауреаты многочисленных литературных премий.

Так, например, в 2021 году писатели получили американскую награду Science Fiction and Fantasy Rosetta за лучшее переводное произведение — роман «Алёна и Аспирин» (Daughter From the Dark).