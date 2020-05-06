Выступление Путина на совещании по коронавирусу. Полное видео

www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономика
Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение
?
Да
Выбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Вход
Регистрация
Вход
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 73,97
(+1,25)
Quote, 13:05
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 80,06
(+0,94)
Quote, 13:05
Какой сериал учит делать уборку по-японски
РБК Стиль и ЦУМ, 18:49
Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны
Экономика, 18:44
Генпрокуратура поручила проверить неоказание помощи бизнесу при пандемии
Общество, 18:43
www.adv.rbc.ru
Baza сообщила о вызове двух сотрудников в полицию из-за видео задержания
Общество, 18:42
Сборная России сыграла вничью с Китаем на Кубке наций по шахматам
Спорт, 18:36
Собянин пообещал открыть кафе и бары в Москве в «последнюю очередь»
Общество, 18:24
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 мая
Общество, 18:23
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
Общество, 18:20
Любовь и протесты: интерактивный сериал «#Кто_ты» вышел онлайн
Стиль, 18:15
Самоизоляцию начнут снимать в 3 этапа. Как это может повлиять на биткоин
Крипто, 18:09
Путин назвал правильными меры властей по борьбе с коронавирусом
Общество, 18:09
Роботы на удаленке: как RPA спасает бизнес-процессы в критические моменты
Pro, 18:08
Каждый десятый российский заемщик потерял доход за месяц самоизоляции
Финансы, 18:01
Подрядчик «Газпрома» остановил работы на Чаяндинском месторождении
Бизнес, 18:01
www.adv.rbc.ru
Антикризисные меры
,
06 мая, 16:12
0
Поделиться
Поделиться
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Выступление Путина на совещании по коронавирусу. Полное видео
Владимир Путин выступил на совещании по борьбе с коронавирусом. РБК вел прямую трансляцию
Теги:
коронавирус
, Владимир Путин
www.adv.rbc.ru
Материалы по теме
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Общество
Умер заразившийся коронавирусом главврач Троице-Сергиевой лавры
Общество
Кремль раскрыл детали совещания Путина по коронавирусу
Политика
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»,
1995–2020
. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены
Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter