Boeing с пассажирами выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске

Boeing с пассажирами выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске

Пилотам не удалось удержать севший лайнер на взлетно-посадочной полосе. На борту самолета находилось более ста человек

Фото: Zuma / ТАСС

Пассажирский лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Норильска, сообщает «РИА Новости».

«Пострадавших нет», — заявил источник агентства.

В свою очередь источник «Интерфакса» сообщил, что пилоты Boeing 737 не смогли удержать на ВПП лайнер, на борту которого находилось более 100 человек, и тот выкатился на грунт.

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