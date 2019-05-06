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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Boeing с пассажирами выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске
Пилотам не удалось удержать севший лайнер на взлетно-посадочной полосе. На борту самолета находилось более ста человек
Фото: Zuma / ТАСС

Пассажирский лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Норильска, сообщает «РИА Новости».

«Пострадавших нет», — заявил источник агентства.

В свою очередь источник «Интерфакса» сообщил, что пилоты Boeing 737 не смогли удержать на ВПП лайнер, на борту которого находилось более 100 человек, и тот выкатился на грунт.

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
Теги: Норильск
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