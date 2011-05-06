При В.Путине создадут агентство по модернизации

Премьер-министр РФ Владимир Путин предложил создать агентство по развитию стратегических инициатив по продвижению новых проектов при председателе правительства РФ.

"Есть предложение создать при председателе правительства РФ агентство по развитию стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Пока на общественных началах, а далее - посмотрим, как оно будет работать", - заявил В.Путин в ходе конференции партии "Единая Россия", проходящей в Волгограде и посвященной развитию Южного федерального округа.

В.Путин подчеркнул, что темпы перехода к новой экономике "удовлетворить не могут", необходим переход к новым инициативам, помочь этому способны в том числе и проводимые "Единой Россией" конференции.

По словам премьер-министра, сегодня молодые люди, предлагающие проекты, вынуждены зачастую выступать в качестве просителей, чтобы ведомство или министерство рассмотрело и поддержало их предложения. Молодое поколение также сталкивается с проблемой отсутствия "социального лифта", с тем, что место занято, подчеркнул В.Путин. В этой связи глава правительства и предложил создать агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

По мнению премьера, эта структура должна не только готовить предложения, что нужно сделать, но и самостоятельно реализовывать новые проекты. Необходимо, подчеркнул В.Путин, привлекать к этой работе наиболее успешные отечественные компании.

Глава правительства РФ отметил, что курировать новое агентство мог бы один из его помощников. Руководителя нового агентства В.Путин предложил выбрать на конкурсной основе.

Премьер видит три основных направления в работе структуры: новый бизнес, где будут обсуждаться в числе прочего вопросы по снижению административных барьеров, поддержке стартапов; молодые профессионалы - создание системы профессиональных квалификаций, а также социальные проекты. В.Путин подчеркнул, что считает нужным привлекать к работе по последнему направлению гражданское общество и некоммерческие организации.