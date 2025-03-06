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Как выглядит район Кореи, на который по ошибке сбросили бомбы. Фотографии

Появились фото последствий сброса бомб в Южной Корее
Южнокорейский истребитель по ошибке сбросил восемь бомб на жилой район в городе Пхочхоне у границы с КНДР. Пострадали 15 человек. Как выглядит место происшествия — в фотогалерее РБК

Фото: AP / ТАСС
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: AP / ТАСС
Фото: AP / ТАСС
Фото: AP / ТАСС
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: AP / ТАСС
Фото: AP / ТАСС
Фото: AP / ТАСС
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: AP / ТАСС
Фото: AP / ТАСС

Истребитель ВВС Южной Кореи KF-16 во время учений по ошибке сбросил восемь бомб MK-82 за пределами полигона. Они попали в жилой район в Пхочхоне, который располагается у границы с КНДР. По последним данным, пострадали 15 человек, в том числе двое военных. В результате взрывов повреждены церковь и шесть других зданий. Около 50 жителей района эвакуировали.

Военные Южной Кореи и США 6 марта проводили учения на полигоне в Пхочхоне.

Как выглядит район Кореи, на который по ошибке сбросили бомбы. Фотографии
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София Шошина София Шошина
Южная Корея бомбы пострадавшие
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