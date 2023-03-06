В Твери полиция пресекла попытку передать пряники с наркотиками в СИЗО

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В Твери жительница Санкт-Петербурга пыталась передать пряники с наркотиками своему знакомому в следственный изолятор. Полицейские и сотрудники СИЗО-1 пресекли эту попытку. Об этом сообщает МВД России по Тверской области.

Перед тем как передать пакет с пряниками адресату, сотрудники ФСИН изучили содержимое и обнаружили, что в трех пряниках могут быть наркотические вещества. Продукты отправили на исследование в экспертно-криминалистический центр. В результате экспертизы выяснилось, что в пряниках содержится 0,19 г метадона.

Женщина, которая принесла посылку, призналась в содеянном.

Следователь Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч. 2 ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» Уголовного кодекса. Максимальное наказание, предусмотренное законом по этим статьям, — лишение свободы на срок до 12 лет.

Расследование инцидента продолжается, полиция выясняет обстоятельства приобретения наркотика.