Суд арестовал двух бизнесменов по делу о хищении ₽3 млрд на оборонзаказе

Руководители компании, которая участвовала в госпрограмме по развитию оборонно-промышленного комплекса, арестованы в Подмосковье. Через фиктивные контракты они похитили из бюджета около 3 млрд руб., заявили в СК

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Следователи СК по Московской области предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) руководителям ООО «СК «Строй Групп», которое участвовало в программе гособоронзаказа на 2011–2020 годы. Сообщение об этом опубликовано на сайте СКР.

Обвинения предъявлены генеральному директору компании Павлу Бабаеву и его советнику Константину Лободе, решением суда оба на время следствия арестованы. Расследование показало, что при исполнении госпрограммы ими было заключено 11 договоров, которые в итоге не были исполнены. В результате бюджет потерял около 3 млрд руб.

Хищения осуществлялись через вывод денег «на счета аффилированных юридических лиц при заключении фиктивных контрактов». Незаконные операции происходили в течение 2015–2019 годов.

Кроме Бабаева и Лободы, в деле фигурируют «иные неустановленные лица».

Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ, вместе со следователями СКР сотрудники ФСБ участвовали в обысках по месту жительства и работы обвиняемых. Кроме того, следователи устанавливают людей, причастных к совершению преступления, в частности руководителей фирм-однодневок, через которые за рубеж выводились деньги.