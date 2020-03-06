Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 66,19 (+0,11) Quote, 05 мар, 12:28
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 73,68 (-0,05) Quote, 05 мар, 12:28
СМИ узнали о не внесенном в поправки к Конституции запрете для чиновников Политика, 11:53 Почему ИТ-стартапы уходят в сельское хозяйство РБК и Россельхозбанк, 11:52 Генсек ООН подтвердил планы посетить Москву в День Победы Политика, 11:51 «Коммерсантъ» узнал о требованиях властей к такси из-за коронавируса Общество, 11:42 В Совфеде назвали невыполнимыми условия Украины по поставкам воды в Крым Политика, 11:41 Суд арестовал двух бизнесменов по делу о хищении ₽3 млрд на оборонзаказе Общество, 11:38 Сенат США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом Общество, 11:30 Личный коуч для руководителя: как это работает Pro, 11:30 Теннисистка Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Мексике Спорт, 11:29 Обзор района Лефортово: экология, история и цены на жилье Партнерский материал, 11:28 Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса Общество, 11:05 Не кроши батончик: чем опасен конфликт между владельцем и гендиректором Pro, 11:05 «Яблоко» оспорит в суде распоряжение Путина о голосовании по Конституции Политика, 11:00 Почему популярность факторинга растет быстрее других кредитных сегментов Pro, 11:00
Общество ,  
0 

Суд арестовал двух бизнесменов по делу о хищении ₽3 млрд на оборонзаказе

Руководители компании, которая участвовала в госпрограмме по развитию оборонно-промышленного комплекса, арестованы в Подмосковье. Через фиктивные контракты они похитили из бюджета около 3 млрд руб., заявили в СК
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Следователи СК по Московской области предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) руководителям ООО «СК «Строй Групп», которое участвовало в программе гособоронзаказа на 2011–2020 годы. Сообщение об этом опубликовано на сайте СКР.

Обвинения предъявлены генеральному директору компании Павлу Бабаеву и его советнику Константину Лободе, решением суда оба на время следствия арестованы. Расследование показало, что при исполнении госпрограммы ими было заключено 11 договоров, которые в итоге не были исполнены. В результате бюджет потерял около 3 млрд руб.

Хищения осуществлялись через вывод денег «на счета аффилированных юридических лиц при заключении фиктивных контрактов». Незаконные операции происходили в течение 2015–2019 годов.

Кроме Бабаева и Лободы, в деле фигурируют «иные неустановленные лица».

Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ, вместе со следователями СКР сотрудники ФСБ участвовали в обысках по месту жительства и работы обвиняемых. Кроме того, следователи устанавливают людей, причастных к совершению преступления, в частности руководителей фирм-однодневок, через которые за рубеж выводились деньги.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: хищения, Следственный комитет, арест
Материалы по теме
Суд оставил под арестом обвиняемого в хищении замглавы Генштаба
Общество
Суд арестовал замначальника Генштаба по делу о хищении 6,7 млрд руб.
Общество
Директора интерната под Курском задержали по подозрению в хищениях
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter