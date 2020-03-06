Суд арестовал двух бизнесменов по делу о хищении ₽3 млрд на оборонзаказе
Следователи СК по Московской области предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) руководителям ООО «СК «Строй Групп», которое участвовало в программе гособоронзаказа на 2011–2020 годы. Сообщение об этом опубликовано на сайте СКР.
Обвинения предъявлены генеральному директору компании Павлу Бабаеву и его советнику Константину Лободе, решением суда оба на время следствия арестованы. Расследование показало, что при исполнении госпрограммы ими было заключено 11 договоров, которые в итоге не были исполнены. В результате бюджет потерял около 3 млрд руб.
Хищения осуществлялись через вывод денег «на счета аффилированных юридических лиц при заключении фиктивных контрактов». Незаконные операции происходили в течение 2015–2019 годов.
Кроме Бабаева и Лободы, в деле фигурируют «иные неустановленные лица».
Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ, вместе со следователями СКР сотрудники ФСБ участвовали в обысках по месту жительства и работы обвиняемых. Кроме того, следователи устанавливают людей, причастных к совершению преступления, в частности руководителей фирм-однодневок, через которые за рубеж выводились деньги.