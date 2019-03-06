Умерла сценарист «Обыкновенного фашизма» Майя Туровская

Майя Туровская помимо этого известна как кинокритик, театровед, сценарист и культуролог. Ей было 94 года

Майя Туровская (Фото: Всеволод Коршунов / Facebook)

Советский и российский киновед, театральный критик, культуролог и сценарист Майя Туровская умерла на 95-м году жизни, сообщила РБК главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова.

О месте и времени похорон пока данных нет.

Майя Туровская родилась в Харькове 27 октября 1924 года. Окончила филологический факультет МГУ и театроведческий факультет ГИТИСа. Известна как кинокритик, историк кино, театровед, культуролог. Публиковалась в журналах «Театр», «Советский экран», «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Московский наблюдатель» и других изданиях.

Помимо этого Туровская писала сценарии для документальных фильмов, в том числе для фильма Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», который вышел на экраны в 1965 году. Картина была удостоена приза ​«Золотой голубь» и приза кинокритиков на VIII Международном кинофестивале документальных фильмов в Лейпциге и специального приза жюри режиссеру по разделу хроникально-документальных фильмов на Всесоюзном кинофестивале в 1966 году.

Туровская — доктор искусствоведения, член Союза писателей СССР и член Союза кинематографистов СССР. В 2007 году была удостоена премии «Ника» в номинации «За вклад в кинематографические науки, критику».