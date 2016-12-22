Пассажир EgyptAir попытался прорваться в кабину пилотов

Дебошир на борту EgyptAir, пытавшийся напасть на экипаж и пробраться в кабину пилотов, был задержан. Самолет вернулся в аэропорт вылета

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Самолет ​EgyptAir, следовавший из Омана в Египет, вернулся в аэропорт через 26 минут после взлета, сообщает египетская газета Al-Masry Al-Youm​ со ссылкой на источники в отрасли.

По словам источников газеты, один из пассажиров попытался «напасть на экипаж лайнера, а также прорваться в кабину пилотов». Ситуацию взяли под контроль, и самолет совершил безопасную посадку в аэропорту столицы Омана. Правоохранительные органы страны принимают необходимые меры.

По данным издания Youm7, речь идет о работнике Министерства культуры Египта. Издание, ссылаясь на EgyptAir, отмечает, что хулигана задержали.

Правоохранители регулярно разбираются с дебоширами на борту воздушных судов. 5 марта в аэропорту Дакки служба безопасности задержала мужчину, который в обнаженном виде ходил по самолету авиакомпании Malindo Air. В Дакку лайнер прилетел из Куала-Лумпура. Пассажир был задержан на борту.