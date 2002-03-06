Петь гимны, стоя на голове, запрещается!

Британский военный навлек на себя дисциплинарные взыскания из-за того, что, стоя на голове перед домом премьер-министра на Даунинг Стрит и будучи при "полном параде", спел "Боже, храни королеву!"

Гофри Арчер, служащий в британской армии, пришел по адресу Даунинг Стрит, 10 с вполне определенной целью - подать заявку на рабочее распределение после окончания военной службы в 2004 году. Возле входа он увидел группку детей, которые приехали из провинции на экскурсию. Бравый вояка решил их немного развлечь и завязал с ними разговор. Он рассказал им о законе и порядке, а также о том, какой могущественной властью обладают судьи. "Они даже могут заставить вас петь гимн, стоя на голове!" - сказал г-н Арчер слушающим его, раскрыв рты, детям, и дабы его слова произвели еще пущее впечатление, тут же проиллюстрировал их - встал на голову и спел "Боже, храни королеву!"

По утверждениям г-на Арчера, после этого, с его точки зрения, незначительного инцидента на его голову посыпались различные взыскания со стороны начальства. По его словам, с него были сняты обязанности консультанта по этническим меньшинствам, вербующего в охрану королевской семьи чернокожих и азиатов. Правда, в Министерстве обороны Великобритании этот факт отрицают. Кроме того, на время служебного расследования ему было запрещено носить униформу.

Ananova