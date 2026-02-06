Что вы знаете о талисманах Олимпийских игр? Тест

Более 50 лет каждая Олимпиада получает собственный талисман. Официальными символами Игр 2026 года стали два горностая — Тина и Мило. Проверьте, что вы знаете о маскотах прошлых Олимпиад

Что вы знаете о маскотах Олимпийских игр? Начать! Фото: Maja Hitij / Getty Images 1 / 8 Впервые неофициальный талисман — лыжника — представили на Играх в Гренобле-1968. Персонаж получил имя, взятое из горнолыжного спорта. Как его звали? Фото: Maxime Gruss / Hans Lucas / Reuters Карви — от термина «карвинг» — резаный поворот Неверно. Его звали Шусс, это прямой спуск с высокой скоростью Шусс — прямой спуск с высокой скоростью Верно! Кант — полоска по контуру лыжи, которая обеспечивает сцепление со склоном Неверно. Его звали Шусс, это прямой спуск с высокой скоростью 2 / 8 Олимпийский талисман является собственностью… Фото: Kim Kyung-Hoon / Getty Images Международного олимпийского комитета Да. Весь олимпийский брендинг (кольца, девиз, талисман, конкретный логотип Игр) — интеллектуальная собственность МОК. Страны — хозяйки олимпиады Маскот олицетворяет страну — хозяйку Игр и олимпийские ценности, но весь олимпийский брендинг — интеллектуальная собственность МОК. Художника-дизайнера, который его придумал Весь олимпийский брендинг (кольца, девиз, талисман, конкретный логотип Игр) — интеллектуальная собственность МОК. 3 / 8 В Нагано-1998 было четыре символа — совята Сукки, Нокки, Лекки и Цукки. Правда ли, что ни на каких Играх не было представлено больше четырех маскотов? Фото: Allsport UK / Getty Images Да, четыре — максимальное число маскотов На зимних Играх действительно не было больше четырех персонажей, а вот на летних в Пекине-2008 было аж пять! Бэй-Бэй, Цзин-Цзин, Хуань-Хуань, Ин-Ин, Ни-Ни. Если сложить их имена вместе, получится фраза «Добро пожаловать в Пекин». Нет, было шесть горных духов на Играх в Турине-2006 Талисманы Турина — снежок Неве и льдинка Глиз, а шесть горных духов — наша выдумка. Рекорд по числу маскотов у Пекина-2008. Имена пяти талисманов (Бэй-Бэй, Цзин-Цзин, Хуань-Хуань, Ин-Ин, Ни-Ни) вместе складываются во фразу «Добро пожаловать в Пекин». Было и пять маскотов Рекорд по количеству талисманов был установлен на летних Играх в Пекине в 2008 году — их было пять: Бэй-Бэй, Цзин-Цзин, Хуань-Хуань, Ин-Ин и Ни-Ни. Если сложить имена вместе, получится фраза «Добро пожаловать в Пекин». 4 / 8 Какое из этих животных никогда не было символом зимней Олимпиады? Фото: Al Bello / Getty Images Волк Талисманом зимних Игр 1984 года в Сараево был волчонок по имени Вучко. Его образ выбран не случайно. Волк — частый обитатель лесов Динарских Альп, где расположен город-организатор. Бурый медведь Бурый медведь Михаил Потапыч Топтыгин был талисманом летних Игр в Москве в 1980 году. Это один из самых узнаваемых олимпийских маскотов. Панда Панда Бин Дунь Дунь была символом Олимпиады в Пекине в 2022 году. 5 / 8 На каком знаменитом итальянском мероприятии состоялась официальная презентация талисманов Игр-2026 — горностаев Тины и Мило? Фото: Mickael Chavet / ZUMA / ТАСС На Венецианском кинофестивале Маскотов представили на музыкальном фестивале в Сан-Ремо. На Неделе моды в Милане Маскотов представили на музыкальном фестивале в Сан-Ремо. На музыкальном фестивале в Сан-Ремо Верно! 6 / 8 Имя какого талисмана Игр не происходит от языка коренных народов страны-хозяйки? Фото: Tony Duffy / Allsport / Getty Images Овчарка Коби (Барселона-1992) Верно! «Коби» — это аллюзия на COOB'92, аббревиатуру оргкомитета Игр. «Амик» означает «бобер» на алгонквинском языке, а «Рони» — «енот» на языке ирокезов. Енот Рони (Лейк-Плэсид-1980) «Рони» происходит от слова «енот» на языке ирокезов — индейцев, населявших территории современного штата Нью-Йорк, где находится Лейк-Плэсид. А «Коби» — сокращение от COOB'92 (оргкомитет Олимпиады в Барселоне-92). Бобер Амик (Монреаль-1976) «Амик» означает «бобер» на алгонквинском языке, который широко распространен среди коренных народов Канады. А «Коби» — сокращение от COOB'92 (оргкомитет Олимпиады в Барселоне-92). 7 / 8 Перед Играми в Сочи прошло народное голосование за талисман. Какой из этих персонажей не вошел в шорт-лист из 10 финалистов? Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images Дед Мороз Такой кандидат был. По легенде, чтобы сохранять работоспособность и здоровье, он занимается спортом. Бурый медведь Такой кандидат был. По легенде, он основал спортивную школу в лесу и не впадает в спячку. Чебурашка Он был одним из народных вариантов до официального старта конкурса, но в официальный шорт-лист оргкомитета не попал. 8 / 8 Символами Игр в какой стране были одни из самых критикуемых маскотов — Венлок и Мандевиль, которых эксперты назвали «катастрофой»? Фото: Richard Allen / imageBROKER.com / Global Look Press В Германии Это символ Олимпиады-2012 в Лондоне. Эксперты по брендингу назвали маскотов «катастрофой» и обвинили руководство Игр в растрате тысяч фунтов на их создание. В США Это символ Олимпиады-2012 в Лондоне. Эксперты по брендингу назвали маскотов «катастрофой» и обвинили руководство Игр в растрате тысяч фунтов на их создание. В Великобритании Это символ Олимпиады-2012 в Лондоне. Эксперты по брендингу назвали маскотов «катастрофой» и обвинили руководство Игр в растрате тысяч фунтов на их создание. Далее / 8 Вы только начинаете знакомство с маскотами Игр, все впереди / 8 Хороший результат! Вы неплохо знаете талисманы Олимпийских игр / 8 Браво! У вас золото за знание талисманов Игр Пройти еще раз

Талисманы (маскоты) стали обязательной частью Олимпиады игр с 1972 года. Они олицетворяют страну — хозяйку игр и олимпийские ценности. Талисманами Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года в Италии выбраны два горностая — Тина и Мило. Их имена — отсылка к городам Кортина-д'Ампеццо и Милану. По задумке создателей, любознательные, спортивные и жизнерадостные Тина и Мило воплощают собой современный и динамичный дух Италии.