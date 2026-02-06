 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
Что вы знаете о талисманах Олимпийских игр? Тест

Олимпиада-2026
Более 50 лет каждая Олимпиада получает собственный талисман. Официальными символами Игр 2026 года стали два горностая — Тина и Мило. Проверьте, что вы знаете о маскотах прошлых Олимпиад
Что вы знаете о маскотах Олимпийских игр?

Начать!
1 / 8

Впервые неофициальный талисман — лыжника — представили на Играх в Гренобле-1968. Персонаж получил имя, взятое из горнолыжного спорта. Как его звали?

Карви — от термина «карвинг» — резаный поворот

Неверно. Его звали Шусс, это прямой спуск с высокой скоростью

Шусс — прямой спуск с высокой скоростью

Верно!

Кант — полоска по контуру лыжи, которая обеспечивает сцепление со склоном

Неверно. Его звали Шусс, это прямой спуск с высокой скоростью

2 / 8

Олимпийский талисман является собственностью…

Международного олимпийского комитета

Да. Весь олимпийский брендинг (кольца, девиз, талисман, конкретный логотип Игр) — интеллектуальная собственность МОК.

Страны — хозяйки олимпиады

Маскот олицетворяет страну — хозяйку Игр и олимпийские ценности, но весь олимпийский брендинг — интеллектуальная собственность МОК.

Художника-дизайнера, который его придумал

Весь олимпийский брендинг (кольца, девиз, талисман, конкретный логотип Игр) — интеллектуальная собственность МОК.

3 / 8

В Нагано-1998 было четыре символа — совята Сукки, Нокки, Лекки и Цукки. Правда ли, что ни на каких Играх не было представлено больше четырех маскотов?

Да, четыре — максимальное число маскотов

На зимних Играх действительно не было больше четырех персонажей, а вот на летних в Пекине-2008 было аж пять! Бэй-Бэй, Цзин-Цзин, Хуань-Хуань, Ин-Ин, Ни-Ни. Если сложить их имена вместе, получится фраза «Добро пожаловать в Пекин».

Нет, было шесть горных духов на Играх в Турине-2006

Талисманы Турина — снежок Неве и льдинка Глиз, а шесть горных духов — наша выдумка. Рекорд по числу маскотов у Пекина-2008. Имена пяти талисманов (Бэй-Бэй, Цзин-Цзин, Хуань-Хуань, Ин-Ин, Ни-Ни) вместе складываются во фразу «Добро пожаловать в Пекин».

Было и пять маскотов

Рекорд по количеству талисманов был установлен на летних Играх в Пекине в 2008 году — их было пять: Бэй-Бэй, Цзин-Цзин, Хуань-Хуань, Ин-Ин и Ни-Ни. Если сложить имена вместе, получится фраза «Добро пожаловать в Пекин».

4 / 8

Какое из этих животных никогда не было символом зимней Олимпиады?

Волк

Талисманом зимних Игр 1984 года в Сараево был волчонок по имени Вучко. Его образ выбран не случайно. Волк — частый обитатель лесов Динарских Альп, где расположен город-организатор.

Бурый медведь

Бурый медведь Михаил Потапыч Топтыгин был талисманом летних Игр в Москве в 1980 году. Это один из самых узнаваемых олимпийских маскотов.

Панда

Панда Бин Дунь Дунь была символом Олимпиады в Пекине в 2022 году.

5 / 8

На каком знаменитом итальянском мероприятии состоялась официальная презентация талисманов Игр-2026 — горностаев Тины и Мило?

На Венецианском кинофестивале

Маскотов представили на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.

На Неделе моды в Милане

Маскотов представили на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.

На музыкальном фестивале в Сан-Ремо

Верно!

6 / 8

Имя какого талисмана Игр не происходит от языка коренных народов страны-хозяйки?

Овчарка Коби (Барселона-1992)

Верно! «Коби» — это аллюзия на COOB'92, аббревиатуру оргкомитета Игр. «Амик» означает «бобер» на алгонквинском языке, а «Рони» — «енот» на языке ирокезов.

Енот Рони (Лейк-Плэсид-1980)

«Рони» происходит от слова «енот» на языке ирокезов — индейцев, населявших территории современного штата Нью-Йорк, где находится Лейк-Плэсид. А «Коби» — сокращение от COOB'92 (оргкомитет Олимпиады в Барселоне-92).

Бобер Амик (Монреаль-1976)

«Амик» означает «бобер» на алгонквинском языке, который широко распространен среди коренных народов Канады. А «Коби» — сокращение от COOB'92 (оргкомитет Олимпиады в Барселоне-92).

7 / 8

Перед Играми в Сочи прошло народное голосование за талисман. Какой из этих персонажей не вошел в шорт-лист из 10 финалистов?

Дед Мороз

Такой кандидат был. По легенде, чтобы сохранять работоспособность и здоровье, он занимается спортом.

Бурый медведь

Такой кандидат был. По легенде, он основал спортивную школу в лесу и не впадает в спячку.

Чебурашка

Он был одним из народных вариантов до официального старта конкурса, но в официальный шорт-лист оргкомитета не попал.

8 / 8

Символами Игр в какой стране были одни из самых критикуемых маскотов — Венлок и Мандевиль, которых эксперты назвали «катастрофой»?

В Германии

Это символ Олимпиады-2012 в Лондоне. Эксперты по брендингу назвали маскотов «катастрофой» и обвинили руководство Игр в растрате тысяч фунтов на их создание.

В США

Это символ Олимпиады-2012 в Лондоне. Эксперты по брендингу назвали маскотов «катастрофой» и обвинили руководство Игр в растрате тысяч фунтов на их создание.

В Великобритании

Это символ Олимпиады-2012 в Лондоне. Эксперты по брендингу назвали маскотов «катастрофой» и обвинили руководство Игр в растрате тысяч фунтов на их создание.

Вы только начинаете знакомство с маскотами Игр, все впереди

Вы только начинаете знакомство с маскотами Игр, все впереди

Вы только начинаете знакомство с маскотами Игр, все впереди

Вы только начинаете знакомство с маскотами Игр, все впереди

Хороший результат! Вы неплохо знаете талисманы Олимпийских игр

Хороший результат! Вы неплохо знаете талисманы Олимпийских игр

Хороший результат! Вы неплохо знаете талисманы Олимпийских игр

Браво! У вас золото за знание талисманов Игр

Браво! У вас золото за знание талисманов Игр

Талисманы (маскоты) стали обязательной частью Олимпиады игр с 1972 года. Они олицетворяют страну — хозяйку игр и олимпийские ценности. Талисманами Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года в Италии выбраны два горностая — Тина и Мило. Их имена — отсылка к городам Кортина-д'Ампеццо и Милану. По задумке создателей, любознательные, спортивные и жизнерадостные Тина и Мило воплощают собой современный и динамичный дух Италии.

