В США назвали лауреатов премии «Грэмми»

Бейонсе не выиграла ни одну из главных номинаций, однако побила исторический рекорд по числу наград. Награду за лучшую песню получила Бонни Райт, обойдя Бейонсе, Адель и Гарри Стайлз

Бейонсе (Фото: Emma McIntyre / Getty Images)

Бейонсе получила премию «Грэмми» в номинации лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом за пластинку Renaissance, сообщается на сайте премии. Она побила абсолютный рекорд по числу «Грэмми» — теперь у певицы их 32.

Награду за лучшую песню получила Бонни Райт за композицию Just Like That. В ней также были номинированы Break My Soul Бейонсе, As It Was Гарри Стайлз, Easy on Me Адель.

В номинации «Альбом года» выиграл Гарри Стайлз с Harry's House. За награду также боролись Адель с «30», Бейонсе с Renaissance, ABBA с Voyage, Bad Bunny с Un Verano Sin Ti, Брэнди Карлайл с In These Silent Days, Coldplay с Music of the Spheres, Кендрик Ламар с Mr. Morale & the Big Steppers.

Лучшим новым исполнителем стала американская джазовая певица Самара Джой.

В номинации «Запись года» победила певица Лиззо (Мелисса Джефферсон) с песней About Damn Time.

Награду за лучшее музыкальное видео завоевала Тейлор Свифт с клипом на песню All Too Well: The Short Film.

В прошлом году премию «Грэмми» как лучшая песня года получила композиция Leave The Door Open дуэта Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Паак). Альбомом года был назван We Are Джона Батиста.