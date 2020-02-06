Прокуратура уличила куратора приемки элементов С-400 в поездке в Париж

Начальник военприемки одного из оборонных предприятий концерна «Алмаз-Антей» ездил в Таиланд, ОАЭ и страны НАТО без разрешения, обнаружила столичная военная прокуратура. Сам он признал поездки только в Таиланд и ОАЭ

Зенитно ракетный комплекс С-400 «Триумф» (Фото: Антон Белицкий / ТАСС)

Париж вместо Мари-Малмыжа

Московская городская военная прокуратура предложила Минобороны рассмотреть вопрос о прекращении допуска к государственной тайне подполковника Михаила Колчина, начальника 228-го военного представительства Минобороны, которое, по открытым данным, контролирует исполнение гособоронзаказа головным предприятием концерна «Алмаз-Антей» московским АО «ГПТП «Гранит», специализирующимся на ремонте зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400.

Причина, на которую ссылается военная прокуратура, — туристические поездки Колчина. Подполковник посещал ОАЭ, Таиланд, Китай (Гонконг), Южную Корею, Кубу и страны НАТО без необходимого разрешения для обладающего допуском к гостайне военнослужащего, говорится в представлении об устранении нарушения закона, направленном в мае 2019 года начальнику управления военных представительств Минобороны полковнику Олегу Степанову, рассказали РБК два источника, близких к военному ведомству. Колчину прокуратура направила предостережение о недопустимости нарушения закона, говорят собеседники РБК.

По словам обоих источников, в представлении прокуратуры утверждается, что Колчин в 2016–2018 годах систематически выезжал за пределы России «вопреки установленному порядку, без разрешения командования». В частности, в 2017-м был предоставлен отпуск «с местом проведения в соответствии с желанием Колчина — Красная Поляна», но вместо Сочи он поехал в Гонконг.

«Аналогичным образом им — лицом, имеющим допуск к сведениям, составляющим гостайну в области военных разработок, в нарушение норм закона совершены поездки в страны, входящие в блок НАТО», — утверждается в документе. В 2017 году Колчину был предоставлен отпуск с выездом в деревню Мари-Малмыж Кировской области. Однако вместо этого он, по утверждению прокуроров, улетел в Париж,.