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Прокуратура уличила куратора приемки элементов С-400 в поездке в Париж

Начальник военприемки одного из оборонных предприятий концерна «Алмаз-Антей» ездил в Таиланд, ОАЭ и страны НАТО без разрешения, обнаружила столичная военная прокуратура. Сам он признал поездки только в Таиланд и ОАЭ
Зенитно ракетный комплекс С-400 «Триумф» (Фото: Антон Белицкий / ТАСС)

Париж вместо Мари-Малмыжа

Московская городская военная прокуратура предложила Минобороны рассмотреть вопрос о прекращении допуска к государственной тайне подполковника Михаила Колчина, начальника 228-го военного представительства Минобороны, которое, по открытым данным, контролирует исполнение гособоронзаказа головным предприятием концерна «Алмаз-Антей» московским АО «ГПТП «Гранит», специализирующимся на ремонте зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400.

Причина, на которую ссылается военная прокуратура, — туристические поездки Колчина. Подполковник посещал ОАЭ, Таиланд, Китай (Гонконг), Южную Корею, Кубу и страны НАТО без необходимого разрешения для обладающего допуском к гостайне военнослужащего, говорится в представлении об устранении нарушения закона, направленном в мае 2019 года начальнику управления военных представительств Минобороны полковнику Олегу Степанову, рассказали РБК два источника, близких к военному ведомству. Колчину прокуратура направила предостережение о недопустимости нарушения закона, говорят собеседники РБК.

По словам обоих источников, в представлении прокуратуры утверждается, что Колчин в 2016–2018 годах систематически выезжал за пределы России «вопреки установленному порядку, без разрешения командования». В частности, в 2017-м был предоставлен отпуск «с местом проведения в соответствии с желанием Колчина — Красная Поляна», но вместо Сочи он поехал в Гонконг.

«Аналогичным образом им — лицом, имеющим допуск к сведениям, составляющим гостайну в области военных разработок, в нарушение норм закона совершены поездки в страны, входящие в блок НАТО», — утверждается в документе. В 2017 году Колчину был предоставлен отпуск с выездом в деревню Мари-Малмыж Кировской области. Однако вместо этого он, по утверждению прокуроров, улетел в Париж,.

В 2018 году подполковнику было разрешено посещение ЮАР, но он поехал в Дубай, а возвратился уже из Латвии, которую прокуроры в представлении называют «не рекомендованной для посещения гражданам России страной».

«Военнослужащий умышленно скрывал факт своего пребывания в данных странах и намерение их посетить. По прибытии из отпуска Колчин сдал паспорт на хранение в ГУК МО РФ, от своего непосредственного командования факт пребывания в ОАЭ и Латвии скрыл», — сказано в представлении.

В связи с этим начальнику управления военных представительств Минобороны предлагалось проверить соответствие фактических расходов подполковника Колчина доходам «с учетом того, что регулярные поездки за пределы России требуют значительных материальных затрат», а также рассмотреть вопрос прекращения его допуска к сведениям, составляющим гостайну, и привлечения Колчина и иных должностных лиц к ответственности.

Горящие путевки

Минобороны не стало лишать Колчина допуска и отстранять от работы, ограничившись выговором, говорят собеседники РБК в ведомстве.

Подполковник выезжал из России «в установленном порядке на основании соответствующих разрешений», объяснил в июне в ответе прокурорам Степанов, говорит собеседник, знакомый с содержанием документа. «Вместе с тем имели место случаи выезда за пределы Российской Федерации в страны, не означенные подполковником Колчиным в своих рапортах для получения разрешений на выезд», — говорится в письме. Правда, Степанов утверждает, что в странах НАТО офицер не был.

«Факты выезда во время отпуска в страны, но не указанные им в рапортах, <...> подполковник Колчин объяснил невнимательностью в связи с большой служебной загруженностью, изменением личных обстоятельств и возможностью приобретения горящих туристических путевок», — добавил Степанов.

Однако в военной прокуратуре решили, что при проведении служебного разбирательства «не дана оценка нарушения законов «О государственной тайне», «О статусе военнослужащих» и «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». По словам собеседников РБК в Минобороны, прокуратура потребовала повторно провести разбирательство.

РБК направил запросы в главную и московскую военные прокуратуры, а также в Минобороны.

На военнослужащих, в особенности на лица, имеющие допуск к сведениям, составляющим гостайну — в соответствии с законами «О статусе военнослужащих» и «О государственной тайне» наложены ограничения на выезд за границу. Перечень стран, отдых в которых военнослужащим разрешен, периодически меняется. Традиционно под запретом находятся страны НАТО, разрешен въезд в страны СНГ, а также в Китай, на Кубу и др. Военнослужащие разрешается выезжать из страны тлько при наличии разрешения командования.

Автор: Инна Сидоркова
Теги: Минобороны, НАТО, Военная прокуратура, «Алмаз-Антей»
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