Эксперты составили картину убийства главы УВД Махачкалы

Основной версией причин убийства главы УВД Махачкалы Ахмеда Магомедова остается его служебная деятельность, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

По информации радиостанции, эксперты уже восстановили картину убийства . Покушение на начальника управления внутренних дел Махачкалы А.Магомедова было совершено около половины одиннадцатого вечера. На проспекте Акушинского автомобиль "Волга", в которой находился силовик, и машину сопровождения нагнали две других машины. Из них нападавшие стали расстреливать силовика и его окружение.

При обстреле А.Магомедов был тяжело ранен. Он умер по дороге в больницу. Вместе с ним был убит его водитель и два милиционера. Они сопровождали начальника УВД.

Как сообщает пресс-служба СКП РФ, уголовное дело было возбуждено по ст.317 и ст.222 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса РФ.

А.Магомедов возглавил УВД Махачкалы полгода назад. До этого он руководил одним из районных отделов внутренних дел в дагестанской столице.