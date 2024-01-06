 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

В США потребовали запретить полиции «цифровой розыск» через Google

Юристы в США потребовали запретить Google помогать полиции в цифровом розыске
Google предоставляет полиции конфиденциальные данные, которые помогают раскрывать преступления. Однако правозащитники уверены, что это может привести к нарушениям тайны личной жизни
Фото: Mohssen Assanimoghaddam / dpa / Global Look Press
Фото: Mohssen Assanimoghaddam / dpa / Global Look Press

Правозащитный фонд Electronic Frontier и Ассоциации адвокатов по уголовным делам обратился в Верховный суд Пенсильвании с просьбой запретить компании Google делиться с полицией информацией по так называемым «ордерам по ключевым словам», сообщает Bloomberg. Истцы считают, что данная практика дает правоохранительным органам слишком большие возможности вмешиваться в личную жизнь.

«Ордер по ключевым словам — цифровой розыск, который позволяет властям рыться в нашей подчас очень личной информации, и Верховный суд Пенсильвании должен признать эту практику противоречащей Конституции», — заявил правозащитник Майкл Прайс.

Сама практика таких запросов существует с 2016 года. Тогда полиция расследовала изнасилование женщины в Пенсильвании и обратилась с запросом в Google, кто за последние недели перед преступлением запрашивал в поисковике имя и адрес пострадавшей. В результате был выявлен подозреваемый, вина которого была впоследствии доказана.

Практика стала повсеместной, однако первая волна критики поднялась в 2022-м, во время обсуждения закона о запрете абортов. Правозащитники заявляли, что информация Google позволит обнаруживать и преследовать решившихся на аборт женщин в тех штатах, где эта процедура запрещена.

В октябре суд в Колорадо отказал в запрете «ордеров по ключевым словам», однако указал, что они должны быть использованы при расследовании тяжких преступлений. В декабре Google перестал предоставлять полиции данные о геолокации граждан, поскольку выяснилось, что правоохранительные органы злоупотребляли подобными запросами и использовали их в том числе для поиска людей, которые не совершали тяжких преступлений.

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
права человека Google
Материалы по теме
Операторы из России перейдут на новый формат обмена трафиком с Google
Технологии и медиа
Cуд в Москве выписал Google третий оборотный штраф на 4,6 млрд рублей
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Число жертв землетрясения в Японии достигло 126 Общество, 13:41
В США потребовали запретить полиции «цифровой розыск» через Google Общество, 13:30
Экс-чемпион UFC Нганну и Джошуа проведут боксерский поединок Спорт, 13:11
Ученик Меня священник Лапшин ответил на сообщения о своем отстранении Общество, 12:53
В Подольске ввели локальный режим ЧС из-за отсутствия отопления Общество, 12:17
Как технологии воруют наше время и что с этим делать Социальная экономика, 12:00
«Реал» провел самый продолжительный матч в истории баскетбольной Евролиги Спорт, 11:59
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
В Харьковской области прогремели взрывы Политика, 11:51
Власти Новороссийска предупредили жителей об учебных стрельбах Политика, 11:31
Умер двукратный чемпион мира по футболу Загалло Спорт, 11:22
Как медитировать в любом месте и в любое время: 6 несложных практик Pro, 11:21
В Могилеве задержали авторов «песни белорусских протестов» Политика, 11:17
Россияне за 2023 год перевели в наличные почти ₽2 трлн Финансы, 11:05
Boeing 737 сел в США с оторванным люком аварийного выхода Общество, 10:52