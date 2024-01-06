В США потребовали запретить полиции «цифровой розыск» через Google

Google предоставляет полиции конфиденциальные данные, которые помогают раскрывать преступления. Однако правозащитники уверены, что это может привести к нарушениям тайны личной жизни

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Правозащитный фонд Electronic Frontier и Ассоциации адвокатов по уголовным делам обратился в Верховный суд Пенсильвании с просьбой запретить компании Google делиться с полицией информацией по так называемым «ордерам по ключевым словам», сообщает Bloomberg. Истцы считают, что данная практика дает правоохранительным органам слишком большие возможности вмешиваться в личную жизнь.

«Ордер по ключевым словам — цифровой розыск, который позволяет властям рыться в нашей подчас очень личной информации, и Верховный суд Пенсильвании должен признать эту практику противоречащей Конституции», — заявил правозащитник Майкл Прайс.

Сама практика таких запросов существует с 2016 года. Тогда полиция расследовала изнасилование женщины в Пенсильвании и обратилась с запросом в Google, кто за последние недели перед преступлением запрашивал в поисковике имя и адрес пострадавшей. В результате был выявлен подозреваемый, вина которого была впоследствии доказана.

Практика стала повсеместной, однако первая волна критики поднялась в 2022-м, во время обсуждения закона о запрете абортов. Правозащитники заявляли, что информация Google позволит обнаруживать и преследовать решившихся на аборт женщин в тех штатах, где эта процедура запрещена.

В октябре суд в Колорадо отказал в запрете «ордеров по ключевым словам», однако указал, что они должны быть использованы при расследовании тяжких преступлений. В декабре Google перестал предоставлять полиции данные о геолокации граждан, поскольку выяснилось, что правоохранительные органы злоупотребляли подобными запросами и использовали их в том числе для поиска людей, которые не совершали тяжких преступлений.