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В Якутске 62 дома остались без света второй раз за сутки
Аварийное отключение электроэнергии в Якутске привело к тому, что 62 частных дома второй раз за последние сутки остались без света. В телеграм-канале властей города сообщается, что авария произошла в 22:59 по местному времени (16:59 мск), восстановить подачу энергии планируется в течение одного-двух часов.
Причиной аварии назван выход из строя автомата трансформатора КТП «Дачи Сергелях».
Те же 62 дома остались без света минувшей ночью в результате падения опоры ЛЭП. Тогда подача электроэнергии была прекращена около 1:00 и восстановлена в 7:05 по местному времени (1:05 мск).
По данным якутского управления гидрометцентра, температура в Якутске 6 января опускалась до 47 градусов мороза, ночью 7 января, по прогнозу, будет 44–46 градусов мороза.