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Ученые рассказали о влиянии жителей Прибалтики на геном викингов

Новое исследование показывает, что процесс переселения в эпоху викингов не был односторонним — люди переселялись не только из Скандинавии, но и в нее
Фото: Olaf Krüger / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Olaf Krüger / imagebroker.com / Global Look Press

В разгар так называемой эпохи викингов в Скандинавии росло число выходцев из Англии и Ирландии, а также восточной части Прибалтики, показало исследование, проведенное генетиками, изучившими останки в древних могильниках и геном современных жителей Швеции, Норвегии и Дании.

«Мы привыкли говорить об экспансии викингов как о расселении древних скандинавов по миру в поисках богатств, торговых связей и земель», — говорит профессор археологии Уппсальского университета Нил Прайс. По его словам, новое исследование показывает, что процесс шел и в обратном направлении — люди переселялись не только из Скандинавии, но и в нее.

Впрочем, по мнению ученых, многие такие переселенцы прибывали в поселения викингов не по доброй воле, как это делали, например, миссионеры или купцы, а в качестве пленников, за которых планировалось получить выкуп, или рабов. По словам антрополога Марка Колларда, захваченных во время дальних походов рабов и рабынь (в первую очередь именно рабынь) было достаточно для того, чтобы повлиять на геном скандинавов времен эпохи викингов (750–1099 годы).

Однако в дальнейшем влияние пришельцев пошло на спад. Согласно выводам ученых, на геном современных жителей Скандинавии они повлияли меньше, чем можно было бы ожидать, так как по завершении эпохи викингов число тех, кто имел среди своих предков выходцев из Англии, Ирландии или Прибалтики, заметно сократилось.

«Я полагаю, что большинство тех, кто прибыл в Скандинавию в период викингов, не создавали семьи и не заводили детей так успешно, как те, кто уже жил здесь», — отметил соавтор исследования, профессор археологии Стокгольмского университета Андерс Гётерстрём.

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Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
генетика геном викинги Прибалтика Англия Ирландия Швеция Норвегия Дания
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