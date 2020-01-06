Сотрудника «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

Руководитель отдела «Роскосмоса» Сергей Хайкин и его брат Иван были найдены мертвыми в квартире своей матери в Подмосковье

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Московской области. Телеканал РЕН ТВ уточняет, что Хайкина и его брата обнаружили мертвыми в поселке Биокомбинат Щелковского района Подмосковья, на месте происшествия было найдено ружье.

Источник РБК сообщил, что тела двух мужчин нашли в квартире их матери 5 января в 17:10. С места происшествия было изъято охотничье ружье «Бекас 12 М» № ТТ6968, зарегистрированное на Хайкина И.А.

В пресс-службе «Роскосмоса» отказались комментировать сообщения о смерти сотрудника.

Как сообщает Следственный комитет без указания в официальном сообщении фамилий, «в поселке Биокомбинат г.о. Лосино-Петровский с огнестрельным ранением груди обнаружено тело 36-летнего мужчины, а также с огнестрельным ранением головы обнаружено тело его 31-летнего брата. По данному факту следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)».

По предварительным данным следствия, между братьями произошел конфликт, в ходе которого младший совершил убийство старшего брата.