В Литве актера Донатаса Баниониса обвинили в работе на КГБ

Народные артисты СССР — актер Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сондецкис — якобы были агентами КГБ. С таким утверждением выступил Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы, занимающийся анализом документов КГБ

Донатас Банионис. 1975 год (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы заявил, что известный литовский актер, народный артист СССР Донатас Банионис, скончавшийся в 2014 году, а также литовский скрипач и дирижер, народный артист СССР Саулюс Сондецкис, умерший в 2016 году, в советский период работали на КГБ. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление центра.

В нем утверждается, что Банионис работал на КГБ под псевдонимом Бронос и предоставлял данные о литовцах, живущих в США. «В документах КГБ есть доказательства того, что агент Бронос был завербован в октябре 1970 года из-за личных и деловых контактов с литовцами за рубежом», — приводит издание заявление центра.

В частности, центр со ссылкой на документы КГБ приводит в пример поездку Баниониса в 1970 году в США по приглашению федерации Santaros Šviesа (объединение эмигрантов из Литвы).

«До поездки агент был проинструктирован о деятельности литовцев Соединенных Штатов Америки, ему также была предоставлена ценная информация и задачи, возложенные на него, которые он выполнил. Агент установил контакты с некоторыми литовскими эмигрантами, которые интересовали КГБ. Он представил их характеристику. Это могло бы облегчить оперативную работу (слежку) во время посещения этими людьми Литвы», — утверждает центр.

В документах КГБ, как сообщает центр, сказано, что «поездка агента Броноса в Соединенные Штаты была полезна для идеологической работы».

Что касается Сондецкиса, то его, как утверждается в заявлении центра, КГБ завербовал в 1962 году. Под псевдонимом Салютас он якобы работал на КГБ до 1982 года. Интерес у спецслужбы возник к дирижеру из-за эмигрировавшего в США его отца Яцкуса Сондецкиса.

Центр утверждает, что КГБ вышел на дирижера в 1967 году, получив информацию о том, что уехавший в США его отец хочет установить контакт с ним. Целью было заставить сына повлиять на отца, чтобы тот отказался от антисоветской деятельности, вернулся в Литву, где его можно было бы использовать более активно. Сообщается, что в 1986 году была организована встреча отца и сына в Канаде, куда дирижер прибыл с концертом.

Донатас Банионис сыграл более чем в 50 фильмах. Самые известные из них — «Солярис», «Мертвый сезон», «Берегись автомобиля», «Вход в лабиринт», «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» и многие другие. Актер скончался 4 сентября 2014 году в возрасте 90 лет.

Саулюс Сондецкис ​— основатель и бессменный руководитель Литовского камерного оркестра и оркестра «Санкт-Петербург Камерата» в Ленинграде (ныне оркестр Государственного Эрмитажа «Санкт-Петербург Камерата»). Дирижер умер 3 февраля в 2016 году на 88 году жизни.

Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы — государственное учреждение, созданное в 1997 году. Центр занимается исследованием проявлений геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений в Литве, преследований жителей Литвы в период оккупации, следует из информации на сайте организации. С 2011 года центру была поручена новая функция — проверка, анализ и публикация документов спецслужб бывшего СССР.