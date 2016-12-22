Twitter отказался блокировать аккаунты избранных мировых лидеров

Удаление сообщений мировых лидеров в Twitter не заставит их замолчать, однако лишит людей возможности обсуждать сказанное, считают в Twitter. Ранее Дональд Трамп напомнил лидеру КНДР через Twitter о ядерном арсенале США

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Социальная сеть Twitter не намерена блокировать аккаунты мировых лидеров и политических деятелей. Об этом говорится в сообщении компании.

«Twitter существует для того, чтобы способствовать глобальной общественной дискуссии. Избранные мировые лидеры играют критическую роль в этой дискуссии в связи с их значительным уровнем влияния на наше общество», — говорится в документе.

Блокировка аккаунтов мировых лидеров в Twitter или удаление их спорных сообщений не заставит политиков замолчать, однако приведет к тому, что люди не смогут это обсуждать, подчеркивают в компании.

При этом в сообщении не уточняется, о каких именно политиках идет речь. «Ни одна учетная запись не ведет к росту компании и не влияет на наши решения», — подчеркнули в Twitter.

Издание The Hill отмечает, что сообщение в блоге Twitter появилось спустя несколько дней, после того как президент США Дональд Трамп, известный тем, что активно использует этот сервис микроблогов, обратился к главе Северной Корее Ким Чен Ыну.

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын только что заявил, что «ядерная кнопка находится на его рабочем столе все время». Пожалуйста, кто-нибудь из его истощенной и заморенной голодом страны расскажите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка. Она намного больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает», — написал Трамп в Twitter 3 января

О «ядерной кнопке», которая находится на его рабочем столе, лидер КНДР заявил в новогоднем обращении к нации. «Ядерная кнопка всегда лежит на моем рабочем столе», — сказал Ким Чен Ын. Он также добавил, что, если Пхеньян решит нанести ядерный удар, «вся территория США окажется в зоне поражения».

The Hill отмечает, что сообщение Трампа привело к бурной общественной дискуссии в США: правила Twitter запрещают пользователя​м публиковать прямые угрозы кому-либо, однако социальная сеть делает исключения для твитов, в которых содержатся «неопределенные угрозы». В пресс-службе Twitter заявили The Hill, что твит Трампа правила сервиса не нарушает.