Православные сегодня празднуют Рождество

В Москве, Санкт-Петербурге и других городах начались торжественные службы в храмах и церквях к Рождеству Христову.

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На торжественное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве собралось около пяти тысяч человек. Его проведет патриарх Кирилл. На торжественной церемонии впервые в России покажут одну из самых значимых христианских святынь - Дары волхвов.

Кроме того, в Рождественскую ночь службы пройдут во многих храмах и церквях в российских городах. Так, в Санкт-Петербурге главная служба пройдет в Казанском кафедральном соборе. Ее проводит митрополит Владимир.

Патриарх Кирилл уже поздравил с праздником всех верующих: "Верующие во Христа и верные Ему ученики, призваны быть свидетелями явленного во Христе Царства Божия еще во время земной жизни. На нас возложена великая честь — поступать в этом мире так, как поступал наш Учитель и Бог, силой Христовой быть непоколебимыми в противостоянии греху и злу, не ослабевать в усердном творении добрых дел, не унывать в ежедневном усилии по преображению нашего греховного естества в нового, благодатного человека", - отметил он.

С поздравлением ко всем православным выступил и папа римский Франциск. "Я сердечно поздравляю братьев и сестер из Восточных церквей, которые завтра будут праздновать Рождество. Пусть мир, дарованный Богом человечеству с рождением воплощенного Слова — Иисуса укрепит во всех веру, надежду и любовь", - отметил понтифик.

Сегодня православные христиане, живущие по Юлианскому календарю, празднуют один из главных церковных праздников — Рождество Христово. Праздник отмечается в память о рождении Иисуса Христа.

Римско-католическая церковь и большинство протестантских отмечают праздник 25 декабря по современному Григорианскому календарю. Русская, Иерусалимская, Сербская и Грузинская также отмечают праздник 25 декабря, но по старому, Юлианскому календарю. Из-за этого реальная дата праздника смещается на 7 января Григорианского календаря.

Интересно, что ряд православных церквей опираются в своих традициях на другой, Новоюлианский календарь. Из-за этого в Константинопольской, Александрийской, Кипрской, Болгарской, Румынской и других церквях праздник приходится также на 25 декабря. Однако, он будет совпадать с датой Григорианского календаря только до 1 марта 2800 года.

Рождеству всегда предшествует Сочельник — последний день строгого поста. Во время него, по церковному уставу, разрешено принимать в пищу только сочиво - размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса, а также бобы, горох и овощи.

Редакция РБК поздравляет всех празднующих с Рождеством.