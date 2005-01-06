В Азии будет создана система оповещения об угрозе цунами

В столице Индонезии завершился международный саммит по координации усилий для оказания помощи странам Юго-Восточной Азии, пострадавшим от мощного цунами в Индийском океане, которое произошло 26 декабря 2004г.

Основным итогом саммита стало решение о создании в странах, омываемых Индийским океаном, будет системы оповещения об угрозе цунами. В настоящее время в Индийском океане такой системы нет.

По окончании саммита была принята резолюция, согласно которой мировое сообщество общими усилиями будет бороться с последствиями стихийного бедствия, которое генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назвал беспрецедентным по своим масштабам, передает AP.

В ходе саммита основным вопросом стала проблема распределения финансовой помощи, заявленной международным сообществом. Эта сумма составляет более 4 млрд долл. Помимо этого, К. Аннан призвал выделить до 1 млрд долл. на неотложные нужды пострадавшим странам, т. к. по его словам, в настоящее время спасатели "сражаются со временем", пытаясь не допустить увеличения жертв природной катастрофы. В то же время антисанитарные условия и приостановка спасательных и восстановительных работ из-за нехватки средств может привести к росту числа жертв стихии.

На конференции, посвященной координации помощи международного сообщества и устранению последствия цунами, присутствовали генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, госсекретарь США Колин Пауэлл, премьер-министр Китая Вень Дзябао и премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми. На открытии конференции выступил президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхойоно.

Правда, по мнению некоторых ученых, природные катаклизмы подобные азиатскому возможны и в других частях земного шара. Цунами разрушительной силы возможно даже в Средиземном море, считает германский ученый Райнер Кинд, доклад которого был опубликованому в среду в Австрии. Как и в Юго-Восточной Азии, в странах Средиземноморского бассейна не существует систем раннего оповещения приближающейся природной катастрофы.

Последнее крупное землетрясение и цунами, в результате которого погибло более 80 тысяч человек, было в 1908 году на северном побережье Сицилии, в районе Мессины.

По мнению другого ученого Дитера Келлетата из университета Дуисбург-Эссен, "цунами в Азии и у берегов Сицилии почти 100 лет назад не являются исключениями, ведь в истории зафикисровано тысячи цунами". За последние 4 тысячи лет отмечено более 2 тысяч 300 цунами в мире.

Как сообщил Д.Келлетат, "в прошедшем веке было три цунами в Средиземном море, высота волн которых составляла более 30 метров - наряду с сицилийским цунами в 1908 году, в Эгейском море в 1956 году, когда водная стена пошла на людей с высоты тридцати метров, и в 1979 году в районе Ниццы - здесь грязеселевой поток смешался с морскими волнами и смыл в море семь человек".

Эксперты считают самым опасным районом Европы с точки зрения землетрясения и возникновения цунами территорию в Атлантическом океане к юго-востоку от Португалии. У этого водораздела между Европой и Африкой цунами может докатиться и до берегов Британских островов, как это уже было в 1755 году.

Вывод германских ученых: "природные экстремальные случаи, связанные с цунами - не исключение и для Европейского континента". В Средиземном море, которое достигает глубины до трех тысяч метров, скорость цунами может достигать скорости 600 километров в час.

"Цунами в Средиземном море, может быть, не могут обладать такой огромной скоростью, как в Индийском океане, где эта скорость достигает тысячи километров в час, однако для волн цунами расстояния в Средиземноморье короче, чем в океане, поэтому эти волны могут быть не менее опустошительными", - говорит Д.Келлетат.