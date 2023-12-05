В США умерла завербованная ЦРУ сестра Фиделя Кастро

В Майами умерла младшая сестра двух лидеров кубинской революции, которая вскоре после свержения диктатуры бежала с острова из-за разногласий с братьями. Женщина обвиняла их в установлении еще худшей тирании ради удержания власти

Хуанита Кастро (Фото: Keystone / Getty Images)

Хуанита Кастро, младшая сестра бывших кубинских лидеров Фиделя и Рауля Кастро, умерла в возрасте 90 лет в Майами, США. Об этом сообщила близкая к ней журналистка и соавтор биографии Мария Антоньета Коллинз в Instagram (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена).

«Сегодня скончалась Хуанита Кастро, исключительная женщина и неутомимый борец за дело Кубы, которую она так любила», — написала Коллинз.

Кастро родилась на Кубе в 1933 году. В 1959-м на острове произошла революция. Женщина рассказывала в мемуарах, что разочаровалась в братьях из-за убийств политических противников и отхода от демократических принципов управления страной. До бегства с Кубы она прятала диссидентов. Американские спецслужбы завербовали Хуаниту в 1961-м, после чего три года та собирала для США секретные сведения.

Девушке пришлось бежать в 1964 году: по ее словам, в этом помог Рауль. Фидель назвал сестру врагом революции. Кроме того, говорилось в мемуарах, он отказался от национально-демократических идей в пользу однопартийного марксистского государства «просто для того, чтобы удержать власть». Хуанита поселилась в Майами, где открыла аптеку и стала помогать кубинским беженцам.

«Я была с революцией. Я была сторонницей, как и большинство народа Кубы. Мы были против прежней тирании. Но то, что мы имеем сейчас, это худшая тирания», — заявила она на митинге в Нью-Йорке в 1973 году.

«Несомненно, я страдала больше, чем остальные изгнанники, потому что нигде вдоль Флоридского пролива мне не дают послаблений и мало кто понимает парадокс моей жизни. Для тех, кто на Кубе, я дезертир, потому что я уехала и осудила действующий режим. Для многих в Майами я персона нон грата, потому что я сестра Фиделя и Рауля», — писала Кастро в мемуарах.

Фидель Кастро умер на 91-м году жизни в 2016-м. Его младшая сестра тогда осудила кубинцев, радовавшихся смерти своего лидера на улицах городов, и назвала это негуманным и антихристианским. Затем Кубу возглавил Рауль Кастро, но в 2021-м он ушел в отставку. Сейчас ему 92 года.