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Медведев рассказал о недопустимости рукоприкладства в работе с министрами
Премьер-министр признался, что по завершении открытой части заседаний правительства разъясняет министрам «политику партии в деревне»
Дмитрий Медведев (слева) (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

В правительстве России существует «хороший командный дух», поддерживать который помогают методы тимбилдинга, рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос, какие «нестандартные, творческие приемы» он использует в работе с кабинетом министров.

«Рукоприкладство же недопустимо, если вы про нестандартные приемы», — пошутил Медведев. «Очень часто, приоткрою вам тайну, в конце заседания правительства, когда уже никаких СМИ нет, никаких каналов нет, я из зала выгоняю вообще всех приглашенных, прошу их удалиться, поблагодарив за участие, и оставляю только членов правительства. И уже объясняю им политику партии в деревне, как говорили в советские времена. То есть указываю на отдельные недостатки в их работе», — добавил он.

Премьер также отметил, что члены правительства регулярно собираются, в том числе на днях рождения «отдельных коллег».

«Мне кажется, у нас хороший командный дух и взаимопонимание в правительстве. Я могу об этом судить даже по сравнению с некоторыми другими примерами, которые мне известны», — заверил Медведев.

Премьер также отметил, что все члены правительства занимаются спортом, поскольку без полноценной зарядки невозможно быть готовым к работе в режиме нон-стоп весь день. «Надеюсь, допинг не принимают перед этим», — пошутил он.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Медведев
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