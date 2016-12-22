Минстрой отвел 70 лет на переселение нуждающихся жителей Крайнего Севера

На переселение всех желающих жителей Крайнего Севера нужно более 450 млрд руб. При нынешних объемах финансирования на это уйдет около 70 лет, заявляют в Минстрое

Норильск, Россия (Фото: МЧС России / ТАСС)

В очереди на переселение из Крайних районов Севера стоят 192,1 тыс. семей, рассказал директор департамента реализации инвестпроектов и организации бюджетного процесса Минстроя Сергей Баринов, передает ТАСС.

Для того, чтобы переселить желающих уехать с Крайнего Севера, нужно более 450 млрд руб. В 2011-2020 годах на эти цели выделили 52,4 млрд руб. «Если перевести в годы, [при нынешнем финансировании] понадобится приблизительно 70 лет», — сказал чиновник.

​Глава департамента добавил, что в 2017 году на жилищные сертификаты для северян выделили 3,9 млрд руб. В 2018 года финансирование увеличили до 5,5 млрд руб.

Сертификаты на получение жилья для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера, выдаются в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) по обеспечению россиян доступным жильем. Программа рассчитана на 2018 — 2025 годы, общий объем ее финансирования 1,072 трлн руб. ФЦП подразумевает выдачу сертификатов еще и военнослужащим, пострадавшим при авариях на Чернобыльской АЭС и «Маяке», вынужденным переселенцам. Всего в 2018 году правительство планировало выдать 7273 жилищных сертификата.

Право на получение субсидии на переселение есть у граждан, переехавших в районы Крайнего Севера до 1 января 1992 года, со стажем работы не менее 15 лет.