Microsoft удалила рекламный ролик с Иваном Охлобыстиным

В Microsoft объяснили удаление ролика, где актер предстал в роли компьютерного «доктора», поддержкой «принципов многообразия и инклюзивности». Представитель Охлобыстина заявил РБК о предвзятом отношении западных компаний к актеру

Иван Охлобыстин (Фото: Роман Рожков / Интерпресс / ТАСС)

Российское представительство компании Microsoft удалило со своего YouTube-канала рекламный ролик с участием актера Ивана Охлобыстина. Согласно сохранившейся в кэше Google копии страницы, ролик был выложен 22 ноября и носил название «Пара полезных советов от Ивана Охлобыстина о том, как защитить свой компьютер».

Факт удаления ролика пресс-служба «Microsoft Россия» подтвердила Русской службе Би-би-си, которая первой обратила на это внимание. В компании объяснили этот шаг тем, что Microsoft «поддерживает принципы многообразия и инклюзивности в каждом аспекте своей работы» — эти принципы направлены на борьбу с дискриминацией. «Мы удалили видеоролик, который появился на нашей странице в YouTube, а также весь соответствующий контент с нашего сайта», — констатировали в компании. Такой же комментарий компания дала в ответ на запрос РБК.

Согласно сохранившейся в кэше Google копии страницы с сайта компании, Охлобыстин там был изображен в роли компьютерного «доктора».

Представитель Охлобыстина Максим Брусницын рассказал РБК, что актер снимался в рекламном ролике Microsoft по договору. «Иван снимался как актер, там было задействовано большое количество профессионалов, он снимался по договору, детали которого я не могу раскрывать», — отметил он.

По словам Брусницына, западные компании относятся к Охлобыстину «с предвзятым отношением». «У них такая свобода, они называют это свободой и многообразием», — добавил представитель.

В компании KeyFrame Production, занимавшейся производством ролика, не ответили на звонки РБК.