Ликсутов назвал сроки введения фиксации отсутствия ОСАГО по камерам

Система, позволяющая определять отсутствие полиса ОСАГО по дорожным камерам, появится после того, когда Российский союз автостраховщиков и МВД синхронизируют все данные. В мэрии считают, что это вопрос ближайших нескольких месяцев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Власти Москвы будут готовы ввести систему фиксации наличия полисов ОСАГО у водителей автомобилей, которые передвигаются по дорогам столицы, как только Российский союз автостраховщиков (РСА) и МВД объединят свои базы данных. Об этом заявил в интервью РБК Autonews заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.​

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По его словам, московская городская инфраструктура еще «много месяцев назад» была полностью готова запустить такую систему, но проблема заключалась в главном вопросе, который находится вне зоны ответственности правительства города.

«Проблема в том, что на сегодняшний день база данных Российского союза автостраховщиков и МВД проходят процедуру взаимной синхронизации. Как только это будет сделано — это вне зоны ответственности правительства Москвы, — такой контроль будет внедрен очень быстро. <...> Надеюсь, что ближайшие несколько месяцев МВД и РСА найдут здесь консенсус, и этот сервис заработает», — отметил он.

Ликсутов заверил, что никаких других преград для запуска этой системы нет.

Такая система успешно работает, рассказал заммэра столицы, в некоторых азиатских городах, например в Сингапуре. Помимо наличия или отсутствия полисов страхования камеры фото- и видеофиксации могут контролировать большое множество вещей вплоть до того, что водитель разговаривает по мобильному телефону, сидя в машине.

«В некоторых странах вот эта фотография с камеры является основанием для того, чтобы вас распознали, что это вы и что вы говорите по мобильному телефону, что является нарушением правил дорожного движения. Во многих странах такое нарушение контролируется через камеры фото- и видеофиксации и выписывается штраф», — заявил он.

На вопрос журналиста, стоит ли ожидать введения подобной системы в Москве, Ликсутов ответил, что для начала нужно запустить проверку полиса ОСАГО. Он подчеркнул, что случаи, когда у кого-то из участников ДТП нет действующего страхового полиса, нередки.

«Это большая проблема, которая создает огромное количество проблем для людей, которые попали в ДТП, помимо того, что само ДТП — это крайне неприятная вещь», — заключил он.