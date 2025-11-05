Ватикан официально отменил титул «Соискупительница» для Девы Марии
Доктринальный отдел Ватикана (Дикастерия вероучения) постановил, что титул «Co-Redemptrix» («Соискупительница») более не стоит использовать по отношению к Деве Марии. В новой доктринальной записке указано, что деяние Спасения принадлежит Иисусу Христу, папа Лев XIV одобрил публикацию, сообщила пресс-служба Святого Престола.
В отношении титула документ напоминает, что некоторые Папы прибегали к нему, не давая развернутых пояснений.
«Соискупительница» не способствует превознесению Марии как первостепенной и главной сотрудницы в деле искупления и благодати, поскольку оно несет в себе риск затмения исключительной роли Иисуса Христа», — следует из документа.
При этом Ватикан подчеркивает, что, родив Иисуса, Мария «открыла врата искупления» и «была соединена со Христом уникальным образом, намного превосходящим любого другого человека».
Такие титулы для Девы Марии, как Матерь верующих, Матерь духовная, Матерь верного народа в Католической церкви относят к наиболее желательным.
Церковные ученые веками спорят о том, помогала ли Иисусу его мать Мария — в значении «мать искупителя». Концепция активно продвигалась в позднее Средневековье, особенно среди монахов-францисканцев, затем она периодически вызывала споры внутри Католической церкви. При этом молитва Деве Марии с обращением «соискупительница» включена в Раккольту (сборник католических молитв, одобрены Ватиканом) от 1950 года.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года
Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году
Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа
Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине
Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС
Умер телеведущий Юрий Николаев