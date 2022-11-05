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www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Общество
,
05 ноя, 09:23
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Последствия пожара в костромском кафе. Видео
Возгорание произошло ночью 5 ноября. Предварительно, причиной пожара стало использование пиротехники: один из посетителей выстрелил из охотничьей ракетницы. Погибли 15 человек
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Теги
Кострома
кафе
Пожар
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