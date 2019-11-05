Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 63,25 (-0,78) Quote, 13:07
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-1,06) Quote, 13:07
Как законы физики влияют на поведение машины в заносах. Видео РБК и Cordiant, 15:56 Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын Общество, 15:54 Штайнмайер в письме Горбачеву выступил за сближение России и Европы Политика, 15:38 В МИДе ответили на желание Трампа заключить новую сделку по оружию Политика, 15:32 Эксперты заявили о невозможности отказа от транзита газа через Украину Бизнес, 15:30 В Якутии СК начал проверку видео с управляющей самолетом девушкой Общество, 15:28 Как открыть агентство недвижимости с оборотом 1 млрд руб. в месяц РБК Стиль и Henderson, 15:27 Почему Bitcoin стал популярнее в ЮАР и Нигерии Крипто, 15:26 О главном в фармацевтике и медицине Pro, 15:25 Пранкеры выложили разговор с главой Миссисипи о «президенте Порошинском» Общество, 15:23 После отравления сотрудников в столовой «Ленты» выявили грубые нарушения Общество, 15:23 Курс рубля вырос до максимума за 3 месяца. Что ждет валюту на этой неделе Quote, 15:17 Песков ответил на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию Политика, 15:15 В Совфеде нашли нового кандидата в заместители Матвиенко Политика, 15:14
Общество ,  
0 
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Глава СК Бастрыкин докладывал директору ФСБ Бортникову о нарушениях при обыске у экс-начальника главка СК по Москве Дрыманова, утверждает последний. При обыске сотрудники ФСБ, посетив погреб Дрыманова, напились, говорит он
Александр Дрыманов (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова. Об этом он упомянул, выступая в Мосгорсуде, который 5 ноября продолжает рассматривать уголовное дело о взятках офицерам СКР от представителей криминального мира.

В ходе осмотра дачного дома Дрыманова сотрудники ФСБ спустились в погреб с алкогольными напитками, чтобы найти некую «бочку». После этого они «оказались в состоянии алкогольного опьянения», сказал экс-начальник ГСУ.

«Обо всех этих нарушениях председатель Следственного комитета доложил директору ФСБ, и был, что называется, серьезный разбор полетов. В дальнейшем один из начальников управлений ФСБ сказал мне, что ничего личного, просто отрабатывалась информация, полученная от [арестованного ранее замначальника ГСУ Дениса] Никандрова», — рассказал обвиняемый.

Кроме Дрыманова, на скамье подсудимых экс-глава управления ведомства по ЦАО Алексей Крамаренко и бывший глава управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета Михаил Максименко. Им вменяется получение взятки в $1 млн от предпринимателя Дмитрия Смычковского за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца), попавшего за решетку после перестрелки на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Александр Дрыманов, ФСБ
Материалы по теме
Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина
Общество
Генерал СКР Никандров получил 5,5 года за взятку по делу Шакро Молодого
Общество
Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter