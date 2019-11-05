Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ

Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ

Глава СК Бастрыкин докладывал директору ФСБ Бортникову о нарушениях при обыске у экс-начальника главка СК по Москве Дрыманова, утверждает последний. При обыске сотрудники ФСБ, посетив погреб Дрыманова, напились, говорит он

Александр Дрыманов (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова. Об этом он упомянул, выступая в Мосгорсуде, который 5 ноября продолжает рассматривать уголовное дело о взятках офицерам СКР от представителей криминального мира.

В ходе осмотра дачного дома Дрыманова сотрудники ФСБ спустились в погреб с алкогольными напитками, чтобы найти некую «бочку». После этого они «оказались в состоянии алкогольного опьянения», сказал экс-начальник ГСУ.

«Обо всех этих нарушениях председатель Следственного комитета доложил директору ФСБ, и был, что называется, серьезный разбор полетов. В дальнейшем один из начальников управлений ФСБ сказал мне, что ничего личного, просто отрабатывалась информация, полученная от [арестованного ранее замначальника ГСУ Дениса] Никандрова», — рассказал обвиняемый.

Кроме Дрыманова, на скамье подсудимых экс-глава управления ведомства по ЦАО Алексей Крамаренко и бывший глава управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета Михаил Максименко. Им вменяется получение взятки в $1 млн от предпринимателя Дмитрия Смычковского за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца), попавшего за решетку после перестрелки на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.