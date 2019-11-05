Два региона попросили закупать для школ в селах только российскую технику

Два региона попросили закупать для школ в селах только российскую технику

Главы Татарстана и Белгородской области обратились к премьеру с просьбой разрешить участвовать в тендерах на закупку оборудования для сельских школ только российским производителям. Такие закупки идут по проекту «Точка роста»

Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Белгородской области Евгений Савченко направили председателю правительства Дмитрию Медведеву письмо с предложением предусмотреть участие только российских производителей в государственных тендерах по закупке оборудования для государственных сельских школ в рамках проекта «Точка роста». С текстом письма ознакомился РБК, его подлинность подтвердили в пресс-службе Минниханова.

«Точка роста» В сентябре 2019 года в рамках нацпроекта «Образование» и федерального проекта «Современная школа» был запущен проект «Точка роста». В 50 регионах России открылось 2049 центров. Основной задачей проекта Минпросвещения называет освоение цифровых технологий и «развитие школ на селе». На нацпроект «Образование» в 2019 году, по данным ведомства, было выделено 3,08 млрд руб. из федерального бюджета.

Главы регионов, обосновывая необходимость принятия такого постановления, ссылаются на анализ закупок, проведенный совместно с Минпромторгом и Фондом содействия инновациям, в Татарстане и Белгородской области соответственно. Анализ, как следует из письма, показал, что от 50 до 100% федерального бюджета использовано для закупок оборудования у иностранных производителей, особенно это касается высокотехнологичного оборудования. По мнению авторов письма, сложившаяся ситуация противоречит цели нацпроектов — «содействию развития национальной экономики».

Главы субъектов также сообщают, что российские производители оборудования, такие как «Аквариус», «Коптер Экспресс», «Импринта» и другие, отвечают потребностям сельских школ и их продукция успешно эксплуатируется в «школах и университетах России».

На сайте компании «Аквариус» говорится, что компания работает в сфере образования с 2002 года и производит сенсорные терминалы для образовательных учреждений, системы дистанционного обучения и другие продукты. «Коптер Экспресс Технологии» — российский разработчик «образовательного конструктора программируемого квадрокоптера «Клевер», также следует из информации на сайте компании. «Импринта» — производитель 3D-принтеров, на своем YouTube-канале директор компании Артем Соломников говорит о желании участвовать в нацпроекте «Образование». Кроме того, на видео есть кадры презентации продукции Минниханову и Савченко.