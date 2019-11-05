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Два региона попросили закупать для школ в селах только российскую технику
Главы Татарстана и Белгородской области обратились к премьеру с просьбой разрешить участвовать в тендерах на закупку оборудования для сельских школ только российским производителям. Такие закупки идут по проекту «Точка роста»
Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Белгородской области Евгений Савченко направили председателю правительства Дмитрию Медведеву письмо с предложением предусмотреть участие только российских производителей в государственных тендерах по закупке оборудования для государственных сельских школ в рамках проекта «Точка роста». С текстом письма ознакомился РБК, его подлинность подтвердили в пресс-службе Минниханова.

«Точка роста»

В сентябре 2019 года в рамках нацпроекта «Образование» и федерального проекта «Современная школа» был запущен проект «Точка роста». В 50 регионах России открылось 2049 центров. Основной задачей проекта Минпросвещения называет освоение цифровых технологий и «развитие школ на селе». На нацпроект «Образование» в 2019 году, по данным ведомства, было выделено 3,08 млрд руб. из федерального бюджета.

Главы регионов, обосновывая необходимость принятия такого постановления, ссылаются на анализ закупок, проведенный совместно с Минпромторгом и Фондом содействия инновациям, в Татарстане и Белгородской области соответственно. Анализ, как следует из письма, показал, что от 50 до 100% федерального бюджета использовано для закупок оборудования у иностранных производителей, особенно это касается высокотехнологичного оборудования. По мнению авторов письма, сложившаяся ситуация противоречит цели нацпроектов — «содействию развития национальной экономики».

Главы субъектов также сообщают, что российские производители оборудования, такие как «Аквариус», «Коптер Экспресс», «Импринта» и другие, отвечают потребностям сельских школ и их продукция успешно эксплуатируется в «школах и университетах России».

На сайте компании «Аквариус» говорится, что компания работает в сфере образования с 2002 года и производит сенсорные терминалы для образовательных учреждений, системы дистанционного обучения и другие продукты. «Коптер Экспресс Технологии» — российский разработчик «образовательного конструктора программируемого квадрокоптера «Клевер», также следует из информации на сайте компании. «Импринта» — производитель 3D-принтеров, на своем YouTube-канале директор компании Артем Соломников говорит о желании участвовать в нацпроекте «Образование». Кроме того, на видео есть кадры презентации продукции Минниханову и Савченко.

«Более того, только отечественные 3D-плоттеры и квадрокоптеры использовались и хорошо себя показали на мировом чемпионате WorldSkills в 2019 году в Казани», — говорится в письме.

Минниханов и Савченко также указывают, что сейчас российские компании проигрывают тендеры, и происходит это из-за включения «некоторых требований» в технические характеристики самих аукционов. «[Требования] могут быть удовлетворены только иностранными производителями, но не являются существенными для сельских школ России», — сказано в письме. Региональные структуры, осуществляющие закупки, опасаются корректировать эти характеристики, следует из письма.

В примерном перечне оборудования для оснащения центров «Точки роста» на сайте Минпросвещения есть, к примеру, интерактивный комплекс с характеристиками «возможности использования ладони в качестве инструмента стирания», 3D-принтер, шлем виртуальной реальности, квадрокоптер с камерой, тренажер-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей, набор имитаторов «для демонстрации травм и поражений на манекене или живом человеке, полученных во время дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, военных действий».

РБК направил запрос в Министерство просвещения.

Как заявил РБК директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов, по правилам системы госзакупок российским производителям сложно участвовать в тендерах с собственной продукцией.

«Ситуация, при которой наши производители, поставляя хорошую продукцию по соотношению цена/качество, не могут пробиться на рынок госзакупок, действительно, есть. К сожалению, сейчас сложилась система госзакупок, в которой преобладает аукционный крен. В условиях аукциона чиновник-заказчик должен описать все неценовые характеристики товара, и часто это делается с большими ошибками», — пояснил Ульянов. Зачастую заказчик вынужден «скрыто просить помощи у потенциального поставщика для составления технического задания», в итоге весь аукцион превращается в фикцию, говорит Ульянов.

Советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Бортник подтвердил РБК, что российские компании не могут участвовать в тендерах на закупку высокотехнологичного оборудования для сельских школ из-за особенностей составления технического задания.

«К примеру, есть учебные коптеры, сейчас в России закупаются коптеры китайского производителя DJI. И в технические требования включены характеристики этого китайского коптера. В то время как в России есть четыре компании, которые производят коптеры, близкие по характеристикам к китайским. Допустим, у них не хватает какого-то параметра, который есть у китайского коптера, но это не влияет на общее качество продукта, — говорит Бортник. — В итоге складывается ситуация, при которой российские компании не могут даже подать заявку на участие в тендере». «С нашей точки зрения, плохо, когда деньги национального проекта из федерального бюджета для государственных школ уходят из России, когда есть свой производитель», — резюмировал он.

Авторы: Егор Губернаторов, Юлия Старостина
Теги: школы, Татарстан, квадрокоптеры, Белгородская область, импортозамешение ..., Евгений Савченко
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