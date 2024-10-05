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Последствия прорыва дамбы в Алтайском крае. Видео
Появилось видео прорыва дамбы в Шелаболихинском районе Алтайского края
В Алтайском крае прорвало дамбу близ села Шелаболиха, которое расположено к западу от Барнаула.
Разрушена дорога, соединяющая две части села.
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