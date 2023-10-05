Лауреата Нобелевки назвали новым Ибсеном на российской сцене

В лауреате Нобелевки по литературе норвежце Фоссе российский театр нашел нового Генрика Ибсена, говорит режиссер Юлия Лермак. Издатели, в свою очередь, видят потенциал роста тиражей издаваемых в России книг нобелевского лауреата

Юн Фоссе (Фото: Ole Berg-Rusten / NTB / Reuters)

В России лауреат Нобелевской премии Юн Фоссе мало известен как писатель, поскольку переводов его произведений выходило мало, но любителям театра его имя как драматурга знакомо гораздо больше, заявила в разговоре с РБК сценарист и режиссер Юлия Лермак.

«Норвежская драматургия на русской театральной сцене была представлена именами Генрика Ибсена и Кнута Гамсуна, которые стали очень востребованы у отечественных режиссеров театра. Но сейчас все больше молодых режиссеров говорят, что драматургия «кукольного домика» устарела и не отвечает запросам современного зрителя. И современная русская сцена нашла нового «Ибсена», которым и стал Юн Фосс. Пьесы «Имя», «Однажды летним днем», «Сон об осени», «Телемах» и еще несколько других переведены на русский язык и поставлены в разных театрах России», — отметила Лемарк. В пример она привела «Театральную лабораторию Вадима Максимова», Театр имени Ленсовета и театр «Особняк».

«В своих произведениях Фоссе вступает в диалог с театром абсурда и Метерлинком, прибегает к эстетике перформативности, поэтично рассуждает о жизни и смерти, об ушедшем времени, размышляет о Боге», — отметила режиссер.

Лемарк обратила внимание, что в формулировке Нобелевского комитета об «озвучании невыразимого» в произведениях Фоссе читается подсказка и намек: «Фоссе работает на таких глубинах человеческой психики и души, что читатель уже не может не задуматься, а реален ли тот мир, в котором он живет и в который верит. Или ориентиры все-таки так расшатались, что стоит вернуться на какие-то более внятные ценностные опоры».

«Большая заслуга Юна Фоссе — это то, что форма его повествования так же важна, как и содержание. Фоссе обращает внимание на язык, слог. За повторами слов, поэтичностью, норвежской неспешностью стоит глубокий смысл. Автор вводит читателя в свой мир и дарит ему неповторимые переживания», — отметила в разговоре с РБК шеф-редактор издательства Inspira, которое издает произведения Фоссе на русском языке, Екатерина Панченко. Она уточнила, что русскоязычных читателей с его творчеством познакомила переводчик Нина Федорова. «В издательстве Inspiria уже вышли два романа Юна Фоссе — «Другое имя (Септология I—II)» и «Трилогия», и с учетом сегодняшнего события мы видим потенциал роста тиражей и узнаваемости автора», — рассказала она.

Свой первый роман Фоссе опубликовал в 1983 году («Красное, черное»), первую пьесу — в 1994-м («И мы никогда не расстанемся»). Его творчество переведено более чем на 40 языков, а в театрах по всему миру по его произведениям поставили более 900 спектаклей. В 2011 году власти Норвегии пожаловали Фоссе за вклад в искусство и культуру Гроттен — резиденцию на территории королевского дворца в Осло. Писатель является лауреатом Премии Ибсена, его роман «Новое имя: септология VI—VII» дважды включали в шорт-лист Букеровской премии.