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Умерла обладательница трех «Грэмми» кантри-певица Лоретта Линн

Обладательница трех «Грэмми» кантри-певица Лоретта Линн умерла на 91-м году жизни
Линн — обладательница трех «Грэмми», 16 ее песен занимали первое место в американском кантри хит-параде, а пять альбомов получили статус золотых. Певице было 90 лет

Кантри-исполнительница и композитор Лоретта Линн умерла в возрасте 90 лет. Заявление ее семьи опубликовано в «Твиттере» Линн. Она умерла в своем доме в американском штате Теннесси. Причина смерти не указывается.

Певица начала музыкальную карьеру в 1959 году. В 1960-м вышел ее дебютный сингл — I'm a Honky Tonk Girl, за ним последовали хиты Coal Miner's Daughter, You Ain't Woman Enough и другие — всего 16 композиций Линн заняли первые места в американском хит-параде в категории «кантри». Альбомы Don’t Come Home a Drinkin' (With Lovin' on Your Mind) (1967), Coal Miner's Daughter (1970), We Only Make Believe (1971, совместно с Конвеем Твитти) Lead Me On (1972, аналогично) и Honky Tonk Angels (1993, совместно с Долли Партон и Тэмми Уайнетт) получили статус золотых.

В 1976 году вышла автобиографическая книга Линн — «Дочь шахтера». Впоследствии режиссер Майкл Аптед снял экранизацию, главные роли в которой исполнили Сисси Спейсек и Томми Ли Джонс.

Лорретта Линн — обладательница трех премий «Грэмми» и премии Академии кантри-музыки США.

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музыка певица
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