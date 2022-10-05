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Поставки морфина в Россию выросли вдвое с начала года

Импорт медицинских наркотических средств и психотропных препаратов в Россию за восемь месяцев 2022 года существенно увеличился, следует из данных RNC Pharma. Закупки морфина выросли в два раза
Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости
Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости

Импорт в Россию опиоидного анальгетика морфина за восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого вырос вдвое — со 150 до 300 кг, следует из данных аналитической компании RNC Pharma, подсчитанных на основе информации Федеральной таможенной службы (есть у РБК). На 4% увеличился импорт кетамина.

За этот же срок было импортировано 155 кг тримеперидина (промедола) — использующегося для анестезии и в качестве болеутоляющего при травмах и заболеваниях анальгетика, ранее входившего в состав индивидуальных аптечек для силовых структур и сил гражданской обороны. В прошлом году промедол не ввозился.

Всего с января по август российские уполномоченные импортеры ввезли 22,2 т наркотических средств и психотропных препаратов, что почти в 40 раз превышает аналогичные показатели за 2021 год. Совокупная стоимость поставок составила 175 млн руб., что на 52% больше аналогичных затрат за прошлый год. Основными поставщиками таких средств в Россию выступают Испания, Германия и Индия.

Закупки импортного морфина, тримеперидина и кетамина в 2022 году, согласно данным ФТС, осуществляло ФГУП «Московский эндокринный завод» — основной оператор оборота наркотиков и психотропных средств в России, который обеспечивает расчетную потребность в них всех медицинских и аптечных организаций России.

Рост спроса на наркотические средства и психотропные препараты отражается и в том, что за три квартала этого года госбольницы, приобретающие преимущественно отечественную продукцию, закупили их на 2,4 млрд руб. против 2,1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, согласно данным Headway Company, специализирующейся на мониторинге госзакупок.

Рост импорта наркотических и психотропных субстанций может быть связан в том числе с ведением боевых действий на Украине, полагает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, добавляя, что в качестве препаратов экстренного обезболивания могут использоваться как промедол, так и морфин. Но эксперт в области общественного здравоохранения и лекарственных средств Николай Крючков считает возможную связь между ростом импорта анальгетиков и проведением военной операции неочевидной, замечая, что в случае ее наличия через месяц динамика импорта таких средств в Россию должна стать еще более выраженной.

Московский эндокринный завод не ответил на запрос РБК.

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В Минпромторге ситуацию с импортом опиоидных анальгетиков и их внутренним производством не смогли оперативно прокомментировать. В Минздраве сообщили, что вопрос вне его компетенции.

В 2018 году Минпромторг инициировал проект по выращиванию в стране опийного мака с целью замещения импортного морфина и ряда других наркотических средств. «Мы закупаем практически 100% субстанций по импорту и производим из них готовые лекарственные формы. Мы будем использовать два наших предприятия: Московский эндокринный завод и второе предприятие — ГосНИИОХТ — для того, чтобы использовать их опыт, их возможности и технологии, выращивая лекарственные растения, производить субстанцию», — пояснял в 2018 году глава Минпромторга Денис Мантуров.

Это изначально был неоднозначный проект, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. «Понятно, что наркотические анальгетики абсолютно необходимы в системе здравоохранения, особенно в связи с развитием паллиативной помощи. Однако, — продолжает эксперт, — просто вырастить мак и выделить опий (исходное сырье для получения морфина) — это только половина дела, нужно еще иметь технологии и мощности по переработке. Кроме того, морфин — старый препарат, в медицине давно используется множество как полусинтетических производных алкалоидов мака, так и чисто синтетических наркотических обезболивающих, производство которых можно организовать на порядок дешевле, проще и быстрее».

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Александр Осипов
Минпромторг наркопрепараты обезболивающие препараты импорт
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