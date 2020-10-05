Эксперты объяснили выбор лауреатов Нобелевской премии по медицине

Томас Перлманн объявляет Харви Альтера, Майкла Хоутона и Чарльза Райса лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине (Фото: Claudio Bresciani / TT News Agency / Reuters)

Открытие в 1989 году вируса гепатита C дало возможность создать способы борьбы с этой опасной болезнью. Так директор Лечебно-реабилитационного центра Минздрава доктор медицинских наук Игорь Никитин объяснил РБК выбор лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине 2020 года.

«Вирус гепатита С — одна из основных причин развития гепатоцеллюлярного рака печени и цирроза печени в странах Европы и США. Долгое время этот вирус не был идентифицирован. Специалисты понимали, что это вирусное заболевание, и называли его «гепатит ни А, ни B». Четко абсолютно были изучены инфекционные механизмы возникновения, но причина его долго была неизвестна», — сказал Никитин.

По его словам, именно успех тех, кто в 1989 году открыл вирус, позволил начать разработку «высокоэффективных лекарственных препаратов».

С тем, что открытие вируса гепатита С «вполне заслуживает Нобелевской премии» согласен и академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Это большое достижение. Я бы бо́льшим [достижением] назвал излечение гепатита С, но понятно, что если бы этот вирус не открыли, то лечить бы его никогда не научились», — сказал Покровский.