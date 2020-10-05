Эксперты объяснили выбор лауреатов Нобелевской премии по медицине

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 78,13 (+0,04) Инвестиции, 12:37
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 91,66 (+0,08) Инвестиции, 12:37
Во Владивостоке рабочие закидали касками главу FESCO Бизнес, 16:35 Минприроды не увидело превышения нормы токсинов в пробах воды с Камчатки Общество, 16:32 Как получить диплом Global EMBA в Австрии, не уезжая надолго из России РБК и WU Executive Academy, 16:28 Теннисист Рублев впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Спорт, 16:27 Мурашко назвал способ избежать второй волны COVID малыми затратами Общество, 16:25 Минприроды исключило одну из возможных причин загрязнения на Камчатке Общество, 16:24 Сборная Украины из-за травм и COVID поедет во Францию без 12 игроков Спорт, 16:17 ВОЗ не исключила 780 млн инфицированных COVID-19 в мире Общество, 16:15 Майнинг биткоина не перестал быть выгодным. Но его доходность снизилась Крипто, 16:13 В Чувашии задержали напавшего с гаечным ключом на министра Общество, 16:10 Новым врио главы Дагестана Путин назначил генерала Политика, 16:07 Путин принял отставку главы Дагестана Политика, 16:04 Не сбавляя темпа: как разобраться с финансами, искусством и путешествиями РБК и TAG Heuer, 15:59 СК опроверг задержание сына Фургала Политика, 15:57
Общество ,  
0 

Эксперты объяснили выбор лауреатов Нобелевской премии по медицине

Томас Перлманн объявляет Харви Альтера, Майкла&nbsp;Хоутона и Чарльза&nbsp;Райса лауреатами Нобелевской премии&nbsp;по физиологии и медицине
Томас Перлманн объявляет Харви Альтера, Майкла Хоутона и Чарльза Райса лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине (Фото: Claudio Bresciani / TT News Agency / Reuters)

Открытие в 1989 году вируса гепатита C дало возможность создать способы борьбы с этой опасной болезнью. Так директор Лечебно-реабилитационного центра Минздрава доктор медицинских наук Игорь Никитин объяснил РБК выбор лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине 2020 года.

«Вирус гепатита С — одна из основных причин развития гепатоцеллюлярного рака печени и цирроза печени в странах Европы и США. Долгое время этот вирус не был идентифицирован. Специалисты понимали, что это вирусное заболевание, и называли его «гепатит ни А, ни B». Четко абсолютно были изучены инфекционные механизмы возникновения, но причина его долго была неизвестна», — сказал Никитин.

По его словам, именно успех тех, кто в 1989 году открыл вирус, позволил начать разработку «высокоэффективных лекарственных препаратов».

С тем, что открытие вируса гепатита С «вполне заслуживает Нобелевской премии» согласен и академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Это большое достижение. Я бы бо́льшим [достижением] назвал излечение гепатита С, но понятно, что если бы этот вирус не открыли, то лечить бы его никогда не научились», — сказал Покровский.

По его словам, открытие вируса позволило разработать специальную диагностику, направленную на его выявление у больных, после чего люди с гепатитом С в хронической форме стали излечиваться с помощью новых лекарств.

Нобелевку по медицине дали за открытие вируса гепатита С в 1989 году
Общество
Фото:Claudio Bresciani / TT News Agency / Reuters

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

В понедельник, 5 октября, Нобелевский комитет объявил о присуждении премии по медицине «за открытие вируса гепатита C» американцам Харви Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хоутону. В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что открытие ученых позволило устранить риск передачи болезни при переливаниях крови и создать препараты, излечивающие болезнь. «Гепатит С остается серьезной проблемой, но теперь есть возможность искоренить это заболевание», — пояснили в Нобелевском комитете.

Нобелевская премия медицина новости
Материалы по теме
Нобелевку по медицине дали за открытие вируса гепатита С в 1989 году
Общество
Роспотребназдор объявил о разработке новых методов лечения гепатита В
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter