В США определились со сроками лишения паспортов злостных неплательщиков

Власти США уже в этом месяце готовы начать процедуру аннулирования паспортов граждан, которые имеют налоговую задолженность более $52 тыс. Подобные меры будут направлены против американцев, работающих или проживающих за границей

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Американские власти решили лишать паспортов экспатов с большими налоговыми долгами, что поставит под угрозу их способность работать и жить за границей. Об этом сообщается на сайте Налогового управления США.

Под категорию злостных неплательщиков попадают граждане США, у которых накопилось более $52 тыс. долгов. Как отметили в ведомстве, начать процедуру аннулирования паспортов у таких граждан планируется уже с этого месяца.

В управлении сообщили, что у американцев, находящихся за границей, есть 90 дней, чтобы обратиться к властям США и предоставить план по погашению задолженности. При этом те, кто получил извещение о необходимости погасить долги по налогам, находясь на территории США, имеют в своем распоряжении лишь 30 дней для предоставления плана по погашению долгов.

В управлении напомнили, что программа по лишению паспортов граждан, имеющих налоговые долги более $52 тыс., была запущена в начале 2018 года. Согласно ей, ведомство вправе обратиться в Государственный департамент США с просьбой аннулировать паспорт у неплательщика. Как отметили в управлении, по состоянию на 17 мая текущего года было отправлено около 389 тыс. подобных извещений.

«Налоговое управление США не рекомендует отзывать паспорт налогоплательщика, если он предпринимает добросовестную попытку урегулировать свои налоговые долги», — отметили в ведомстве.