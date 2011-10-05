В Греции начинается всеобщая забастовка

В Греции сегодня, 5 октября, пройдет всеобщая 24-часовая забастовка: работать не будут учителя, сотрудники паромной службы, авиадиспетчеры. Об этом сообщает Би-би-си.

Персонал больниц, хоть и выйдет на работу, но будет трудиться в минимальном, "дежурном" составе. К стачке присоединятся и госслужащие.

Стоит отметить, что в отношении госслужащих недавно приняли решение о вводе "трудового резерва" – меру, подразумевающую сокращение зарплаты с возможностью последующего увольнения. Ввод "трудового резерва" может коснуться около 30 тыс. человек.

Граждане Греции протестуют в первую очередь против мер жесткой экономии, которые применяет правительство для решения проблемы дефицита бюджета и расчета по национальному долгу. Несмотря на значительные сокращения бюджетных расходов, правительству Греции так и не удалось добиться снижения бюджетного дефицита.

Данные текущей финансовой отчетности и проект бюджета на 2012г. свидетельствуют от том, что кабинет Георгиоса Папандреу не выходит на цифры, заложенные в требованиях Европейского союза для получения очередного кредитного транша. Этот факт в значительной мере приближает страну к дефолту государственных облигаций, чего так не хотят греческие власти и страны еврозоны.