В Ираке пойман помощник главы местной ячейки "Аль-Кайеды". Как сообщил представитель командования США генерал-майор Уильям Б.Калдвелл, пособник Абу Айюба аль-Масри - преемника бывшего главы иракского подразделения "Аль-Кайеды" Абу Мусаба аз-Заркави - был арестован на прошлой неделе в Багдаде в ходе серии совместных рейдов американских и иракских сил.

Тогда же были задержаны еще более 30 предполагаемых членов террористических группировок, заявил У.Б. Калдвелл.

Имя пособника "террориста N1" в Ираке не называется. По данным США, он выполнял обязанности водителя и личного помощника аль-Масри, а также участвовал в подготовке нескольких терактов в Багдаде, передает (С) Associated Press.

У.Б. Калдвелл также сообщил, что в сентябре текущего года американскими и иракскими силами было уничтожено в общей сложности 110 предполагаемых боевиков "Аль-Кайеды", еще 520 задержано. Генерал отметил, что это значительно больше, чем месяцем ранее. При этом он не уточнил, сколько именно террористов было поймано или уничтожено в августе.

На фоне победоносных заявлений генерала накануне в Багдаде боевики обстреляли американский военный патруль. В результате погибли четверо военнослужащих, говорится в заявлении армейского командования США.

Также командование сообщило о гибели двух солдат днем ранее. Один из них скончался от ранений, полученных в результате атаки боевиков недалеко от Киркука (к 290 км к северу от Багдада). Другой был убит во время патрулирования одного из районов Багдада.

Всего с начала войны в марте 2003г. в Ираке были убиты около 2,7 тыс. американских военнослужащих.

Несмотря на значительные потери, американцы не собираются покидать Ирак. На днях сенат США единогласно одобрил законопроект о выделении дополнительных 70 млрд долл. на ведение военных операций в Ираке и Афганистане. Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен президентом США Джорджом Бушем.

Общий объем бюджета Пентагона, в случае получения одобрения от Дж.Буша, достигнет рекордного уровня - в 448 млрд долл.