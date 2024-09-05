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Военная операция на Украине ,  
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Трех россиян заподозрили в подготовке терактов в сотрудничестве с ВСУ

СК завел дело против трех россиян о подготовке терактов в сотрудничестве с ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
По данным СК, фигуранты вступили в террористическую группировку, враждебно относившуюся к военной операции, и передавали координаты инфраструктурных объектов и мест скопления военных. Им грозит наказание вплоть до пожизненного

Трех россиян заподозрили в подготовке терактов в сотрудничестве с ВСУ
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении трех россиян по статьям об участии в террористическом сообществе и приготовлении к совершению теракта, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, террористическое сообщество создали на Украине не позже 12 января 2023 года. В его создании участвовали представители украинской разведки и другие военные.

Участники сообщества враждебно относились к общественно-политическому строю России и военной операции. Руководство этого сообщества «координировало преступные действия участников, а также разрабатывало планы совершения терактов, тяжких и особо тяжких преступлений».

«Для наиболее эффективного достижения поставленных целей и выполнения боевых задач» организаторы привлекли трех россиян, которые, по данным СК, знали о целях сообщества и согласились в нем участвовать. Россияне должны были искать и передавать информацию о том, где находятся российские военные, инфраструктурные объекты гражданского и военного назначения, государственные и муниципальные учреждения. Участники сообщества фотографировали эти объекты и передавали координаты другим членам группировки «в целях совершения на территории РФ террористических актов».

Как сообщает СК, 19 января 2023 года фигуранты выехали в ЛНР и в Луганске обнаружили места скопления российских военных. Они передали фотографии и координаты через мессенджер соучастникам.

А 18 июня один из фигурантов сфотографировал участок железной дороги в сторону Адлера и также передал координаты для дальнейшей организации теракта. Но силовики задержали мужчину.

Против россиян и «иных лиц» заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 УК (участие в террористическом сообществе; грозит до 20 лет с ограничением свободы до двух лет либо пожизненное), а также по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к совершению террористического акта).

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Следственный комитет СКР уголовное дело теракт Украина Военная операция на Украине террористическая группировка ЛНР Луганск Адлер железная дорога ...
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