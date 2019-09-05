Компасы в Гринвиче впервые за 360 лет покажут на «истинный Север»

Совсем скоро стрелка компаса, которая указывает на «магнитный Север» и последние несколько веков откланялась от «истинного», совпадет с ним, после чего начнет постепенно отклоняться к Востоку

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В течение ближайших двух недель стрелки компасов в Гринвичской королевской обсерватории укажут на «истинный Север». Это означает, что впервые за три с лишним столетия «магнитный Север» и «истинный» совпадут. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

«Истинный» — это географический Север, направление на Северный полюс. «Магнитный» — Север, на который указывает стрелка магнитного компаса. Он находится в сотнях км от географического и постоянно находится в дрейфующем состоянии.

Угол между направлением на «истинный» и «магнитный Север» называется магнитным склонением. В последние несколько столетий он составлял несколько градусов, а стрелка компаса откланялась от «истинного Севера» на Запад.

По данным службы, «магнитный» смещался со скоростью около 20 км в год. Поэтому агоническая линия (линия нулевого склонения) приближалась к Гринвичу, что постепенно вело к сокращению разрыва между «истинным Севером» и «магнитным». Совсем скоро для Гринвичской королевской обсерватории направление на эти полюса совпадет — стрелка магнитного компаса в этой точке Земли укажет прямо на «истинный Север», после чего начнет постепенно отклоняться к Востоку.

«Данное событие, конечно, не повлияет на функционирование космических систем навигации — GPS и ГЛОНАСС. Но есть одно «но». В морских судах и авиации в случае сбоя электронных систем навигации по спутникам пилоты и мореходы опираются на экстренную магнитную навигацию — ориентирование по магнитному компасу в соответствии со специальной картой для ориентации по магнитному полюсу (картой магнитного склонения). Но, дело в том, что такие карты необходимы обновлять каждые пять лет. В случае, если пилот или мореход будет смотреть на старую карту — самолет или судно элементарно собьется с маршрута. Популярно говоря, пилот лайнера посмотрит на компас и на устаревшую карту, где этот угол не равен нулю, и просто улетит в другом направлении», — объяснил РБК председатель секции «Геомагнетизм и аэрономия» Национального геофизического комитета, директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН Владимир Кузнецов.