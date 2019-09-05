Пассажир лайнера EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

Пассажир, находящийся в отпуске и имеющий удостоверение пилота, сел за штурвал самолета после того, как командир лайнера не вышел на работу, что могло привести к задержке вылета на неопределенный срок

Пассажир самолета авиакомпании EasyJet, который должен был вылететь из Манчестера в испанский город Аликанте, заменил пилота, который не вышел на работу. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По данным издания, пассажир Майкл Брэдли, который находился в отпуске и на этом рейсе собирался вылететь в Испанию, предложил свои услуги после того, как выяснилось, что пилот самолета не вышел на работу.

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