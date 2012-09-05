ВС окончательно оправдал профессора А.Рябова в деле о педофилии

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России признала законным оправдательный приговор преподавателю Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Анатолию Рябову, которого 5 мая присяжные признали невиновным по делу о педофилии. Сегодня фемида отказала прокуратуре в удовлетворении кассационной жалобы.

Фото: РБК

По версии следствия, профессор с апреля по ноябрь 2010г. неоднократно насиловал одну из своих учениц. В педофилии известного музыкального педагога обвинила мать 13-летней Ирины Корнийчук, обратившись к директору ЦМШ Александру Якупову. Узнав о заявлении, А.Рябов согласился уволиться по собственному желанию, но затем передумал и решил отстаивать собственную честь.

В январе 2011г. В.Корнийчук подала заявление в прокуратуру. Директор музыкальной школы свидетельствовал, что на оскандалившегося педагога якобы и раньше жаловались ученицы. 15 января прошлого года А.Рябова заключили под стражу, и профессор встретил свой 65-летний юбилей в СИЗО.

В свою очередь более 300 учеников и коллег педагога опубликовали открытое письмо председателю судебной коллегии по уголовным делам, в котором поручились за профессора и заверили, что он "никогда не был участником подобных происшествий". Поручительство было подписано ректоратами главных музыкальных вузов страны, и 26 января Мосгорсуд вынес решение об освобождении А.Рябова под залог в 1,5 млн рублей. Сумму внесли его ученики.

Оправдательное решение основано на вердикте коллегии присяжных заседателей: они сочли, что гособвинитель не представил достаточных доказательств того, что музыкант нарушил уголовное законодательство. В случае признания вины профессор мог отправиться за решетку на 20 лет.

Как отметил сам А.Рябов, обвинения не имеют оснований и были вызваны отказом преподавать И.Корнийчук. Отметим, что после объявления о доследственной проверке в деле появилась вторая потерпевшая. В свою очередь прокуратура выразила в кассационном представлении мнение, что А.Рябова оправдали под давлением СМИ. В суде это пыталась доказать мать одной из девочек.